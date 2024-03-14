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Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma: 2 CHP'li ifade vermek için adliyede
Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma: 2 CHP'li ifade vermek için adliyede
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T10:33+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​​​
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Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma: 2 CHP'li ifade vermek için adliyede

10:33 14.03.2024
© İHACHP’de para sayma
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© İHA
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CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​​​
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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