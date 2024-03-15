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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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ABD: Yemen’de Husilere ait füze ve İHA’lar vuruldu
ABD: Yemen’de Husilere ait füze ve İHA’lar vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de İran destekli Husilere ait dokuz adet anti-gemi füze ve iki adet insansız hava aracı (İHA) yok ettiklerini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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CENTCOM, sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde dokuz anti-gemi füze ve iki insansız hava aracını başarılı bir şekilde yok etti” ifadesi kullanıldı.Saldırının, bölgedeki seyrüsefer serbestliğini koruma amacıyla düzenlendiği iddia edildi.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/aden-korfezi-giderek-isiniyor-husiler-hipersonik-fuze-test-etti-1081686701.html
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abd, centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), yemen, husi, husiler, husiler hareketi, iha, insansız hava aracı (iha), anti-gemi füzesi
abd, centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), yemen, husi, husiler, husiler hareketi, iha, insansız hava aracı (iha), anti-gemi füzesi

ABD: Yemen’de Husilere ait füze ve İHA’lar vuruldu

09:33 15.03.2024
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de İran destekli Husilere ait dokuz adet anti-gemi füze ve iki adet insansız hava aracı (İHA) yok ettiklerini belirtti.
CENTCOM, sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde dokuz anti-gemi füze ve iki insansız hava aracını başarılı bir şekilde yok etti” ifadesi kullanıldı.
Saldırının, bölgedeki seyrüsefer serbestliğini koruma amacıyla düzenlendiği iddia edildi.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
DÜNYA
Aden Körfezi giderek ısınıyor: Husiler hipersonik füze test etti
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