https://sputniknews.com.tr/20240315/abd-yemende-husilere-ait-fuze-ve-ihalar-vuruldu-1081710283.html

ABD: Yemen’de Husilere ait füze ve İHA’lar vuruldu

ABD: Yemen’de Husilere ait füze ve İHA’lar vuruldu

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de İran destekli Husilere ait dokuz adet anti-gemi füze ve iki adet insansız hava aracı (İHA) yok ettiklerini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:33+0300

2024-03-15T09:33+0300

2024-03-15T09:33+0300

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CENTCOM, sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde dokuz anti-gemi füze ve iki insansız hava aracını başarılı bir şekilde yok etti” ifadesi kullanıldı.Saldırının, bölgedeki seyrüsefer serbestliğini koruma amacıyla düzenlendiği iddia edildi.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240314/aden-korfezi-giderek-isiniyor-husiler-hipersonik-fuze-test-etti-1081686701.html

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