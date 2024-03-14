https://sputniknews.com.tr/20240314/yerlikaya-duyurdu-arama-kaydi-bulunan-2-bin-614-firari-yakalandi-1081678041.html

Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı

Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonunda arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-14T08:27+0300

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türkiye

firar

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türkiye

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81 ilde 4 gün boyunca devam eden Çember-14 operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari şahıs yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve diğer suçlardan arananlar operasyonlarla adalete teslim edildi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X'ten duyurdu:

https://sputniknews.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html

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firar, firari, kaçak, operasyon, ali yerlikaya, türkiye