https://sputniknews.com.tr/20240314/yerlikaya-duyurdu-arama-kaydi-bulunan-2-bin-614-firari-yakalandi-1081678041.html
Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonunda arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T08:27+0300
2024-03-14T08:27+0300
2024-03-14T09:00+0300
türkiye
firar
firari
kaçak
operasyon
ali yerlikaya
türkiye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
81 ilde 4 gün boyunca devam eden Çember-14 operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari şahıs yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve diğer suçlardan arananlar operasyonlarla adalete teslim edildi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X'ten duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
firar, firari, kaçak, operasyon, ali yerlikaya, türkiye
firar, firari, kaçak, operasyon, ali yerlikaya, türkiye
Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı
08:27 14.03.2024 (güncellendi: 09:00 14.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonunda arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu.
81 ilde 4 gün boyunca devam eden Çember-14 operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari şahıs yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve diğer suçlardan arananlar operasyonlarla adalete teslim edildi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X'ten duyurdu: