https://sputniknews.com.tr/20240314/yenikapi-haciosman-metro-seferleri-askiya-alindi-1081699468.html

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı

Sputnik Türkiye

Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan intihar olayı sonrası Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T18:13+0300

2024-03-14T18:13+0300

2024-03-14T18:13+0300

metro

türkiye

yenikapı

hacıosman

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Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar dolayısıyla Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20240314/mecidiyekoy-metro-duraginda-intihar-1081692408.html

türkiye

yenikapı

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