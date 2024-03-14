https://sputniknews.com.tr/20240314/yenikapi-haciosman-metro-seferleri-askiya-alindi-1081699468.html
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı
Sputnik Türkiye
Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan intihar olayı sonrası Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T18:13+0300
2024-03-14T18:13+0300
2024-03-14T18:13+0300
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yenikapı
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Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar dolayısıyla Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20240314/mecidiyekoy-metro-duraginda-intihar-1081692408.html
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metro, yenikapı, hacıosman
metro, yenikapı, hacıosman
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı
Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan intihar olayı sonrası Yenikapı-Hacıosman metro seferleri askıya alındı.
Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar dolayısıyla Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.