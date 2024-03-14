https://sputniknews.com.tr/20240314/mecidiyekoy-metro-duraginda-intihar-1081692408.html
Mecidiyeköy metro durağında intihar
Mecidiyeköy metro durağında intihar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Mecidiyeköy metro durağında bir kadın intihar etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T14:46+0300
2024-03-14T14:46+0300
2024-03-14T15:45+0300
türkiye
mecidiyeköy
intihar
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Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti.
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mecidiyeköy, intihar
Mecidiyeköy metro durağında intihar
14:46 14.03.2024 (güncellendi: 15:45 14.03.2024)
İstanbul'da Mecidiyeköy metro durağında bir kadın intihar etti.
Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti.