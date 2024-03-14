https://sputniknews.com.tr/20240314/mecidiyekoy-metro-duraginda-intihar-1081692408.html

Mecidiyeköy metro durağında intihar

Mecidiyeköy metro durağında intihar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Mecidiyeköy metro durağında bir kadın intihar etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T14:46+0300

2024-03-14T14:46+0300

2024-03-14T15:45+0300

türkiye

mecidiyeköy

intihar

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Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti.

türkiye

mecidiyeköy

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mecidiyeköy, intihar