https://sputniknews.com.tr/20240314/unlu-oyuncunun-cansiz-bedeni-bos-arazidebulundu-1081685111.html
Ünlü oyuncunun cansız bedeni boş arazide bulundu
Ünlü oyuncunun cansız bedeni boş arazide bulundu
Sputnik Türkiye
General Hospital dizisinin yıldızı ünlü oyuncu 64 yaşındaki oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni ihbar üzerine boş bir arsada bulundu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T12:23+0300
2024-03-14T12:23+0300
2024-03-14T12:23+0300
yaşam
cansız beden
arazi
oyuncu
robyn bernard
adli tıp kurumu
otopsi
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1963 yılından beri yayınlanan ve 61 sezon devam ederek kırılması güç bir rekora imza atan ve halen devam eden General Hospital dizisinin yıldızı ABD'li ünlü oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni, San Jacinto kasabasındaki bir işletmenin arkasındaki boş arazide bulundu. Adli tabip, 64 yaşında ölen oyuncunun cesedini parmak izlerini kullanarak teşhis edilebildiğini söyledi.TMZ'ye konuşan adli tabip, Bernard'ın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini ve yapılması planlanan otopsi raporunda çıkacak olan toksikoloji raporuna göre bir açıklama yapacaklarını söyledi.Robyn Bernard kimdir?Bernard, 80'li yıllarda "Diva", "The Facts Of Life", "Simon & Simon" ve "Tour of Duty" gibi dizilerde aldığı küçük rollerle kendine bir oyunculuk kariyeri çizdi. 1963 yılında yayınlanmaya başlayan "General Hospital" adlı diziye 1984 yılında katılan Bernard, 1990 yılına kadar 145 bölüm boyunca Terry Brock rolünü oynadı.Bernard, son olarak 2002 yılında "Voices From the High School" adlı filmde bir psikoloğu canlandırdı.Yetkililer, Bernard’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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cansız beden, arazi, oyuncu, robyn bernard, adli tıp kurumu, otopsi
cansız beden, arazi, oyuncu, robyn bernard, adli tıp kurumu, otopsi
Ünlü oyuncunun cansız bedeni boş arazide bulundu
General Hospital dizisinin yıldızı ünlü oyuncu 64 yaşındaki oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni ihbar üzerine boş bir arsada bulundu.
1963 yılından beri yayınlanan ve 61 sezon devam ederek kırılması güç bir rekora imza atan ve halen devam eden General Hospital dizisinin yıldızı ABD'li ünlü oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni, San Jacinto kasabasındaki bir işletmenin arkasındaki boş arazide bulundu. Adli tabip, 64 yaşında ölen oyuncunun cesedini parmak izlerini kullanarak teşhis edilebildiğini söyledi.
TMZ'ye konuşan adli tabip, Bernard'ın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini ve yapılması planlanan otopsi raporunda çıkacak olan toksikoloji raporuna göre bir açıklama yapacaklarını söyledi.
Bernard, 80'li yıllarda "Diva", "The Facts Of Life", "Simon & Simon" ve "Tour of Duty" gibi dizilerde aldığı küçük rollerle kendine bir oyunculuk kariyeri çizdi. 1963 yılında yayınlanmaya başlayan "General Hospital" adlı diziye 1984 yılında katılan Bernard, 1990 yılına kadar 145 bölüm boyunca Terry Brock rolünü oynadı.
Bernard, son olarak 2002 yılında "Voices From the High School" adlı filmde bir psikoloğu canlandırdı.
Yetkililer, Bernard’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.