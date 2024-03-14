https://sputniknews.com.tr/20240314/unlu-oyuncunun-cansiz-bedeni-bos-arazidebulundu-1081685111.html

Ünlü oyuncunun cansız bedeni boş arazide bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni boş arazide bulundu

Sputnik Türkiye

General Hospital dizisinin yıldızı ünlü oyuncu 64 yaşındaki oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni ihbar üzerine boş bir arsada bulundu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T12:23+0300

2024-03-14T12:23+0300

2024-03-14T12:23+0300

yaşam

cansız beden

arazi

oyuncu

robyn bernard

adli tıp kurumu

otopsi

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1963 yılından beri yayınlanan ve 61 sezon devam ederek kırılması güç bir rekora imza atan ve halen devam eden General Hospital dizisinin yıldızı ABD'li ünlü oyuncu Robyn Bernard'ın cansız bedeni, San Jacinto kasabasındaki bir işletmenin arkasındaki boş arazide bulundu. Adli tabip, 64 yaşında ölen oyuncunun cesedini parmak izlerini kullanarak teşhis edilebildiğini söyledi.TMZ'ye konuşan adli tabip, Bernard'ın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini ve yapılması planlanan otopsi raporunda çıkacak olan toksikoloji raporuna göre bir açıklama yapacaklarını söyledi.Robyn Bernard kimdir?Bernard, 80'li yıllarda "Diva", "The Facts Of Life", "Simon & Simon" ve "Tour of Duty" gibi dizilerde aldığı küçük rollerle kendine bir oyunculuk kariyeri çizdi. 1963 yılında yayınlanmaya başlayan "General Hospital" adlı diziye 1984 yılında katılan Bernard, 1990 yılına kadar 145 bölüm boyunca Terry Brock rolünü oynadı.Bernard, son olarak 2002 yılında "Voices From the High School" adlı filmde bir psikoloğu canlandırdı.Yetkililer, Bernard’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Sputnik Türkiye

cansız beden, arazi, oyuncu, robyn bernard, adli tıp kurumu, otopsi