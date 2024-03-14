https://sputniknews.com.tr/20240314/istanbulda-tarihi-kesif-130-yillik-gizli-tunelin-sirri-ortaya-cikti-1081683403.html

İstanbul'da tarihi keşif: 130 yıllık gizli tünelin sırrı ortaya çıktı

İstanbul'da tarihi keşif: 130 yıllık gizli tünelin sırrı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Rumeli Han, İstiklal Caddesi üzerinde 1894 yılında inşa edilmiş bir yapıdır. Son zamanlarda gerçekleştirilen restore... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T11:50+0300

2024-03-14T11:50+0300

2024-03-14T11:50+0300

istanbul

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tünel

tarih

tarihi eser

tarihi bina

istiklal caddesi

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Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nin üzerinde bulunan Rumeli Han, altındaki gizli tünelin gün yüzüne çıkmasıyla gündemde. 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettirilen bina, tarih severlerin ilgi odağı haline geldi. Tünel, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14 Temmuz 1978 tarih ve 10538 sayılı kararıyla korunması gereken eski eser olarak tescil edildi.Rumeli Han'ın tarihiAynı caddede 2 han daha yaptıran Sultan 2. Abdülhamid’in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa, yaptırdığı üç hana Osmanlı İmparatorluğun'nun yayıldığı, üç kıtanın ismini verdi. Rumeli Han'ın mimari özellikleri arasında neoklasik ve eklektik tarz bulunmaktadır.Yapının genel karakteristiği neoklasik üslup olmasına karşın, cadde tarafındaki ana giriş kapısı eklektik tarzda. Barok ve ampir süslemeler yoğun olarak kullanılmış.İlk zamanlarda bisikletçi, halıcı gibi esnafın bulunduğu pasajda, 1895’te Jean Cezar Reboul’un sonradan ismi “Rebul” olan eczanesi açılır. Ünlü Abdullah Efendi Lokantası, 1915’ten 1960’lara kadar burada hizmet verir. 1990’lardan sonra tiyatro ve konser salonları, sanatçı atölyeleri ve kafelerin açıldığı han, Ragıp Efendi’nin yaptırdığı diğer iki han olan Anadolu Han ve Afrika Han ile bağlantılı.Tünel ne için kullanılıyordu?Restorasyon süreci sırasında ortaya çıkan gizli tünel, binanın altında bulunan diğer hanlarla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Rivayete göre, tünel geçmişte soylu ve zengin kişilerin halk arasına karışmadan geçiş yapmak için kullandığı bir geçiş yoluydu.Rumeli Han hakkında bilgi veren restorasyon projesinde görevli Baki Coşkun, “Rumeli Han’ın içerisindeyiz. Burası 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırılıyor. Kendisi Osmanlı Sarayı’nda ‘Mabeyinci Başı’ yani ‘Sarayın Sözcüsü’dür. Aynı zamanda dönemin önde gelen tüccarlarından birisidir. Burayı yaptırırken, burasıyla beraber 2 tane daha han yaptırıyor. Bunlar; Afrika Han, Anadolu Han Asya kıtasını ve Rumeli Han ise Avrupa kıtasını simgeliyor. Osmanlı’nın yayıldığı her kıta için kendisi birer han yaptırmış. Bu hanlara da kıtaların ismini vermiş. Ömrü vefa etseydi, Avustralya ve Amerika kıtalarını da yaptıracağına dair bir rivayet var" dedi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240314/70-yildir-bir-kafesin-icinde-yasiyordu-demir-akcigerli-adam-paul-alexander-hayatini-kaybetti-1081681740.html

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