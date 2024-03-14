https://sputniknews.com.tr/20240314/70-yildir-bir-kafesin-icinde-yasiyordu-demir-akcigerli-adam-paul-alexander-hayatini-kaybetti-1081681740.html

70 yıldır bir kafesin içinde yaşıyordu: 'Demir akciğerli adam' Paul Alexander hayatını kaybetti

70 yıldır bir kafesin içinde yaşıyordu: 'Demir akciğerli adam' Paul Alexander hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Paul Alexander, çocukluk yıllarında geçirdiği çocuk felci sonucu "Demir Akciğerli Adam" olarak biliniyordu. 78 yaşında hayatını kaybeden bu efsanevi figür... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T11:10+0300

2024-03-14T11:10+0300

2024-03-14T11:10+0300

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1952'de ABD'nin Dallas şehrinde yaşanan çocuk felci salgınında 6 yaşında felç olan Paul Alexander, ömrünün büyük kısmını demir bir silindirin içinde geçirmesi nedeniyle 'demir akciğerli adam' olarak biliniyordu. Paul Alexander 78 yaşında hayatını kaybetti.'Demir akciğerli' Paul Alexander kimdir?Çocuk yaşlarında tek başına nefes alamaz hale gelen ve kasları çalışmayan Alexander doktorlar tarafından hayatta kalabilmesi için vücudunu boynuna kadar saran bir metal silindirin içine yerleştirildi. Bu silindir, onun için bir yaşam destek cihazı işlevi gördü. Alexander, silindirin dışındaki körükler yardımıyla nefes alıp veriyordu.Yıllar geçtikçe, Alexander kendi başına nefes almayı öğrendi ve zaman zaman silindirden dışarı çıkabilmeye başladı. Beklenmedik bir şekilde, çocuk felci aşısının keşfiyle hastalığın tamamen yok olmasından on yıllar sonra dahi hayatta kalmayı başardı.Liseden mezun olup, Southern Methodist Üniversitesi'ne gitti. 1984’te Teksas Üniversitesi’nden mezun oldu ve baro sınavını geçip, onlarca yıl avukatlık yaptı.Tıpta kaydedilen gelişmeler sayesinde 1960’larda Alexander’ın içinde yaşadığı metal silindirin yerini suni solunum cihazları aldı. Ancak alıştığını söyleyerek, silindirin içinde yaşamaya devam etti.

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