'Prens William eşini Rose Hanbury ile aldattı': Kate Middleton nerede?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın duygu durumu haritası belli oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgan, Garipoğlu kararına ilişkin konuştu: Bu konu önümüzdeki günlerde yeniden gündemimize gelecek
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Glutenin zararları nedir?
12:05
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Macron, Scholz ve Tusk, Ukrayna için buluşuyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
İstanbul'da kilit ilçe Esenyurt
19:08
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240314/prens-william-esini-rose-hanbury-ile-aldatti-kate-middleton-nerede-1081677314.html
'Prens William eşini Rose Hanbury ile aldattı': Kate Middleton nerede?
'Prens William eşini Rose Hanbury ile aldattı': Kate Middleton nerede?
Sputnik Türkiye
İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T07:53+0300
2024-03-14T08:00+0300
dünya
prens william
kate middleton
galler
ingiltere
kraliyet
ingiliz kraliyet ailesi
kraliyet ailesi
rose hanbury
aldatma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079780940_0:193:2299:1486_1920x0_80_0_0_938f710c71e8389e6f2d9dbdcc5466e5.jpg
Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Galler Prensesinin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca, Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi. Üstelik bu Rose Hanbury iddiaları ilk kez ortaya çıkmıyor. Kate Middleton nerede?Ortada sadece bu yılın Ocak ayında resmi açıklamayla duyurulan karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklaması var. Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı. Sonra aniden Amerikalı bir magazin sitesi tarafından yayınlanan bir fotoğraf yayıldı. Annesi su götürmez şekilde Kate'in annesi Carole Middleton'dı. Fakat onun kullandığı otomobilde yanındaki koltukta oturan kişinin Kate olduğu şüpheliydi.Daha bunun rüzgarı dinmemişken bu kez de bir fotoğraf fiyaskosu geldi. Kate ile çocuklarının İngiltere'de kutlanan Anneler Günü nedeniyle sosyal medya sayfasında paylaşılan o olaylı pozu önce dünyanın bütün haber ajansları servis etti. Sonra da o fotoğraf üzerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle geri çekildi. Kate'in sonradan çıkıp "Herkes gibi ben de fotoğraflarımı rötuşluyorum" demesi hakkındaki iddiaları dah da alevlendirdi.İşte bütün bunlar da Kate Middleton'ın nerede olduğuna dair söylentilerin dozunu biraz daha artırdı. Ameliyattan sonra komaya girdiği, durumunun söylenenden çok daha kötü olduğu söylentileri usul usul bir kenara çekilmeye başladı.Bunlardan birinde William'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin adı yine ön planda.Kendisi de evli ve çocuklu bir kadın olan Hanbury, aynı zamanda William ile Kate'in aile dostu. Hatta bir zamanlar Anmer Hall'da birbirlerine yakın konutlarda oturuyorlardı.İlişkileriyle ilgili dedikodular basına sızınca Kate ile William oradan taşındı. Fakat sonra başka bir gelişme oldu Rose Hanbury'nin markiz kocası David Cholmondeley, Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Yani iki aile yeniden birbirine yakınlaştı.Buradan yola çıkan iddialara göre Kate aslında ameliyat falan olmadı. Tam tersine psikolojik bir çöküntü geçirdi. Bunun nedeni de William ile aralarının hiç iyi olmaması.Rose Hanbury kimdir?Prens William ile ilişkisi olduğu konuşulan Lady Rose Hanbury'in hayatı ve kim olduğu merak edildi. İngiltere'nin sosyal elit kesiminde uzun süredir tanınan Rose Hanbury, son zamanlarda gündeme taşıdığı sırlarla ve ilişkileriyle dikkat çekiyor. 36 yaşındaki Hanbury, Norwich Dükü ve eşi David Rocksavage ile olan evliliği ve aristokratik kökeniyle biliniyor. Ancak, adı özellikle İngiliz Kraliyet Ailesi ile olan bağlantıları nedeniyle sıkça gündeme geliyor.Rose Hanbury'nin İngiltere'nin önde gelen sosyal çevrelerindeki etkileyici konumu, onu sadece bir aristokrat olarak değil, aynı zamanda medyanın da ilgi odağı haline getiriyor. Bu nedenle, yaşam tarzı ve ilişkileri geniş kitleler tarafından merak konusu haline geliyor.Rose Hanbury, 15 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısıyken, annesi Emma Hanbury moda tasarımcısıdır. Hanbury'nin genç kız kardeşi Marina, Durham 7. Kontu Edward Lambton'ın üçüncü eşidir.Hanbury'nin evlilik öncesi kariyeri, Storm Models ajansı tarafından temsil edilen bir moda modeli olarak ve Muhafazakar politikacı Michael Gove için bir araştırmacı olarak çalışmak şeklindeydi.Hanbury, 24 Haziran 2009'da Chelsea Belediye Sarayı'nda David Cholmondeley, 7. Cholmondeley Markisi ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır: Alexander Hugh George Cholmondeley, Oliver Timothy George Cholmondeley ve Iris Marina Aline Cholmondeley.Hanbury ve ailesi, Norfolk'taki Houghton Hall'da yaşamaktadır. Hanbury'nin Prens ve Prenses of Wales ile olan dostluğu ve East Anglia Çocuk Yardım Vakfı (EACH) gibi yardım kuruluşlarının himayesi altında olması dikkat çekmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20240311/kraliyet-fotografina-manipulasyon-iddiasi-ajanslar-fotografi-kaldirdi-1081585245.html
galler
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079780940_0:0:2299:1725_1920x0_80_0_0_ef45ef82f24c125fb7641e9b92225479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rose hanbury kimdir, rose hanbury kaç yaşında, rose hanbury evli mi, rose hanbury kate middleton, kate middleton nerede, kate middleton son dakika, kate middleton son durum, kate middleton aldatıldı mı, prens william kate middleton'ı aldattı mı, yasak aşk, prens william sevgilisi
rose hanbury kimdir, rose hanbury kaç yaşında, rose hanbury evli mi, rose hanbury kate middleton, kate middleton nerede, kate middleton son dakika, kate middleton son durum, kate middleton aldatıldı mı, prens william kate middleton'ı aldattı mı, yasak aşk, prens william sevgilisi

'Prens William eşini Rose Hanbury ile aldattı': Kate Middleton nerede?

07:53 14.03.2024 (güncellendi: 08:00 14.03.2024)
© AFP 2023Kate Middleton
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AFP 2023
Abone ol
İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu yönünde. Prens William'ın Prenses Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi. Peki, Rose Hanbury kimdir, evli mi?
Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Galler Prensesinin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca, Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi. Üstelik bu Rose Hanbury iddiaları ilk kez ortaya çıkmıyor.

Kate Middleton nerede?

Ortada sadece bu yılın Ocak ayında resmi açıklamayla duyurulan karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklaması var. Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı. Sonra aniden Amerikalı bir magazin sitesi tarafından yayınlanan bir fotoğraf yayıldı. Annesi su götürmez şekilde Kate'in annesi Carole Middleton'dı. Fakat onun kullandığı otomobilde yanındaki koltukta oturan kişinin Kate olduğu şüpheliydi.
Daha bunun rüzgarı dinmemişken bu kez de bir fotoğraf fiyaskosu geldi. Kate ile çocuklarının İngiltere'de kutlanan Anneler Günü nedeniyle sosyal medya sayfasında paylaşılan o olaylı pozu önce dünyanın bütün haber ajansları servis etti. Sonra da o fotoğraf üzerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle geri çekildi. Kate'in sonradan çıkıp "Herkes gibi ben de fotoğraflarımı rötuşluyorum" demesi hakkındaki iddiaları dah da alevlendirdi.
İşte bütün bunlar da Kate Middleton'ın nerede olduğuna dair söylentilerin dozunu biraz daha artırdı. Ameliyattan sonra komaya girdiği, durumunun söylenenden çok daha kötü olduğu söylentileri usul usul bir kenara çekilmeye başladı.
Bunlardan birinde William'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin adı yine ön planda.
Kendisi de evli ve çocuklu bir kadın olan Hanbury, aynı zamanda William ile Kate'in aile dostu. Hatta bir zamanlar Anmer Hall'da birbirlerine yakın konutlarda oturuyorlardı.
İlişkileriyle ilgili dedikodular basına sızınca Kate ile William oradan taşındı. Fakat sonra başka bir gelişme oldu Rose Hanbury'nin markiz kocası David Cholmondeley, Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Yani iki aile yeniden birbirine yakınlaştı.
Buradan yola çıkan iddialara göre Kate aslında ameliyat falan olmadı. Tam tersine psikolojik bir çöküntü geçirdi. Bunun nedeni de William ile aralarının hiç iyi olmaması.

Rose Hanbury kimdir?

Prens William ile ilişkisi olduğu konuşulan Lady Rose Hanbury'in hayatı ve kim olduğu merak edildi. İngiltere'nin sosyal elit kesiminde uzun süredir tanınan Rose Hanbury, son zamanlarda gündeme taşıdığı sırlarla ve ilişkileriyle dikkat çekiyor. 36 yaşındaki Hanbury, Norwich Dükü ve eşi David Rocksavage ile olan evliliği ve aristokratik kökeniyle biliniyor. Ancak, adı özellikle İngiliz Kraliyet Ailesi ile olan bağlantıları nedeniyle sıkça gündeme geliyor.
Rose Hanbury'nin İngiltere'nin önde gelen sosyal çevrelerindeki etkileyici konumu, onu sadece bir aristokrat olarak değil, aynı zamanda medyanın da ilgi odağı haline getiriyor. Bu nedenle, yaşam tarzı ve ilişkileri geniş kitleler tarafından merak konusu haline geliyor.
Rose Hanbury, 15 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısıyken, annesi Emma Hanbury moda tasarımcısıdır. Hanbury'nin genç kız kardeşi Marina, Durham 7. Kontu Edward Lambton'ın üçüncü eşidir.
Hanbury'nin evlilik öncesi kariyeri, Storm Models ajansı tarafından temsil edilen bir moda modeli olarak ve Muhafazakar politikacı Michael Gove için bir araştırmacı olarak çalışmak şeklindeydi.
Hanbury, 24 Haziran 2009'da Chelsea Belediye Sarayı'nda David Cholmondeley, 7. Cholmondeley Markisi ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır: Alexander Hugh George Cholmondeley, Oliver Timothy George Cholmondeley ve Iris Marina Aline Cholmondeley.
Hanbury ve ailesi, Norfolk'taki Houghton Hall'da yaşamaktadır. Hanbury'nin Prens ve Prenses of Wales ile olan dostluğu ve East Anglia Çocuk Yardım Vakfı (EACH) gibi yardım kuruluşlarının himayesi altında olması dikkat çekmektedir.
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
DÜNYA
Kraliyet fotoğrafını ajanslar kaldırmıştı: Kate Middleton şop yaptığını kabul ederek özür diledi
11 Mart, 12:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала