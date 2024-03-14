https://sputniknews.com.tr/20240314/prens-william-esini-rose-hanbury-ile-aldatti-kate-middleton-nerede-1081677314.html

'Prens William eşini Rose Hanbury ile aldattı': Kate Middleton nerede?

'Prens William eşini Rose Hanbury ile aldattı': Kate Middleton nerede?

Sputnik Türkiye

İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T07:53+0300

2024-03-14T07:53+0300

2024-03-14T08:00+0300

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Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Galler Prensesinin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca, Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi. Üstelik bu Rose Hanbury iddiaları ilk kez ortaya çıkmıyor. Kate Middleton nerede?Ortada sadece bu yılın Ocak ayında resmi açıklamayla duyurulan karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklaması var. Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı. Sonra aniden Amerikalı bir magazin sitesi tarafından yayınlanan bir fotoğraf yayıldı. Annesi su götürmez şekilde Kate'in annesi Carole Middleton'dı. Fakat onun kullandığı otomobilde yanındaki koltukta oturan kişinin Kate olduğu şüpheliydi.Daha bunun rüzgarı dinmemişken bu kez de bir fotoğraf fiyaskosu geldi. Kate ile çocuklarının İngiltere'de kutlanan Anneler Günü nedeniyle sosyal medya sayfasında paylaşılan o olaylı pozu önce dünyanın bütün haber ajansları servis etti. Sonra da o fotoğraf üzerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle geri çekildi. Kate'in sonradan çıkıp "Herkes gibi ben de fotoğraflarımı rötuşluyorum" demesi hakkındaki iddiaları dah da alevlendirdi.İşte bütün bunlar da Kate Middleton'ın nerede olduğuna dair söylentilerin dozunu biraz daha artırdı. Ameliyattan sonra komaya girdiği, durumunun söylenenden çok daha kötü olduğu söylentileri usul usul bir kenara çekilmeye başladı.Bunlardan birinde William'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin adı yine ön planda.Kendisi de evli ve çocuklu bir kadın olan Hanbury, aynı zamanda William ile Kate'in aile dostu. Hatta bir zamanlar Anmer Hall'da birbirlerine yakın konutlarda oturuyorlardı.İlişkileriyle ilgili dedikodular basına sızınca Kate ile William oradan taşındı. Fakat sonra başka bir gelişme oldu Rose Hanbury'nin markiz kocası David Cholmondeley, Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Yani iki aile yeniden birbirine yakınlaştı.Buradan yola çıkan iddialara göre Kate aslında ameliyat falan olmadı. Tam tersine psikolojik bir çöküntü geçirdi. Bunun nedeni de William ile aralarının hiç iyi olmaması.Rose Hanbury kimdir?Prens William ile ilişkisi olduğu konuşulan Lady Rose Hanbury'in hayatı ve kim olduğu merak edildi. İngiltere'nin sosyal elit kesiminde uzun süredir tanınan Rose Hanbury, son zamanlarda gündeme taşıdığı sırlarla ve ilişkileriyle dikkat çekiyor. 36 yaşındaki Hanbury, Norwich Dükü ve eşi David Rocksavage ile olan evliliği ve aristokratik kökeniyle biliniyor. Ancak, adı özellikle İngiliz Kraliyet Ailesi ile olan bağlantıları nedeniyle sıkça gündeme geliyor.Rose Hanbury'nin İngiltere'nin önde gelen sosyal çevrelerindeki etkileyici konumu, onu sadece bir aristokrat olarak değil, aynı zamanda medyanın da ilgi odağı haline getiriyor. Bu nedenle, yaşam tarzı ve ilişkileri geniş kitleler tarafından merak konusu haline geliyor.Rose Hanbury, 15 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısıyken, annesi Emma Hanbury moda tasarımcısıdır. Hanbury'nin genç kız kardeşi Marina, Durham 7. Kontu Edward Lambton'ın üçüncü eşidir.Hanbury'nin evlilik öncesi kariyeri, Storm Models ajansı tarafından temsil edilen bir moda modeli olarak ve Muhafazakar politikacı Michael Gove için bir araştırmacı olarak çalışmak şeklindeydi.Hanbury, 24 Haziran 2009'da Chelsea Belediye Sarayı'nda David Cholmondeley, 7. Cholmondeley Markisi ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır: Alexander Hugh George Cholmondeley, Oliver Timothy George Cholmondeley ve Iris Marina Aline Cholmondeley.Hanbury ve ailesi, Norfolk'taki Houghton Hall'da yaşamaktadır. Hanbury'nin Prens ve Prenses of Wales ile olan dostluğu ve East Anglia Çocuk Yardım Vakfı (EACH) gibi yardım kuruluşlarının himayesi altında olması dikkat çekmektedir.

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