Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü

Türkiye
SON DAKİKA | Konya’da Türk Yıldızları uçağı düştü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın duygu durumu haritası belli oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgan, Garipoğlu kararına ilişkin konuştu: Bu konu önümüzdeki günlerde yeniden gündemimize gelecek
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Glutenin zararları nedir?
12:05
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
ABD'ye sağlık alanında yazılım ihraç eden Türk şirketi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Macron, Scholz ve Tusk, Ukrayna için buluşuyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
İstanbul'da kilit ilçe Esenyurt
19:08
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bayram getiren Tıbbıyeli Hikmet ruhu
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
19:30
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-belgoroda-roket-saldirisi-1-sivil-oldu-1081681235.html
Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü
Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleriyle sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda 8 roketin imha edildiğini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T10:27+0300
2024-03-14T10:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
terör
terör saldırısı
belgorod
rusya
rusya savunma bakanlığı
sivil can kaybı
zaporojye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079625798_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_f7fab2167776fc1ce739921d775be80b.jpg
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu sabah saatlerinde Rusya topraklarını bir kez daha hedef aldı.Bakanlık, "14 Mart saat 08:30 sularında Kiev rejiminin çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya topraklarındaki tesisleri hedef aldığı terör saldırısı girişimi bastırıldı. Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından 8 roket imha edildi" ifadelerini kullandı.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin saldırısı sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.Belgorod kentinde 2 özel konutta hasar oluştuğunu ve bir sağlık kurumunun arazisinin çatısı ve bazı katlarının zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, ayrıca bir aracın hasar aldığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırdıUkrayna askerlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) kritik bir altyapı tesisine bu sabah saldırı girişiminde bulunduğu da duyuruldu.Açıklamada, “Dizel yakıt bulunan tankların yer aldığı noktaya Ukrayna birlikleri tarafından, ‘isabet etmiş olması durumunda talihsiz sonuçlara neden olabilecek’ patlayıcı atılmış olup, yakıt depolama bölümünün 5 metre uzağında infilak etmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240309/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-bolgesindeki-bir-elektrik-trafo-merkezini-vurdu-1081547994.html
ukrayna
rusya
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079625798_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a4518fa4a4f37bc6eda7d6b03464b416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı, zaporojye
ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı, zaporojye

Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü

10:27 14.03.2024
© Sputnik / Антон ВергунRusya Belgorod otobüs durak
Rusya Belgorod otobüs durak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik / Антон Вергун
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleriyle sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda 8 roketin imha edildiğini duyurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu sabah saatlerinde Rusya topraklarını bir kez daha hedef aldı.
Bakanlık, "14 Mart saat 08:30 sularında Kiev rejiminin çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya topraklarındaki tesisleri hedef aldığı terör saldırısı girişimi bastırıldı. Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından 8 roket imha edildi" ifadelerini kullandı.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin saldırısı sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Belgorod kentinde 2 özel konutta hasar oluştuğunu ve bir sağlık kurumunun arazisinin çatısı ve bazı katlarının zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, ayrıca bir aracın hasar aldığını bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırdı

Ukrayna askerlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) kritik bir altyapı tesisine bu sabah saldırı girişiminde bulunduğu da duyuruldu.
Açıklamada, “Dizel yakıt bulunan tankların yer aldığı noktaya Ukrayna birlikleri tarafından, ‘isabet etmiş olması durumunda talihsiz sonuçlara neden olabilecek’ patlayıcı atılmış olup, yakıt depolama bölümünün 5 metre uzağında infilak etmiştir” ifadelerine yer verildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurdu
9 Mart, 21:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала