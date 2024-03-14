https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-belgoroda-roket-saldirisi-1-sivil-oldu-1081681235.html
Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü
Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleriyle sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda 8 roketin imha edildiğini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T10:27+0300
2024-03-14T10:27+0300
2024-03-14T10:27+0300
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu sabah saatlerinde Rusya topraklarını bir kez daha hedef aldı.Bakanlık, "14 Mart saat 08:30 sularında Kiev rejiminin çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya topraklarındaki tesisleri hedef aldığı terör saldırısı girişimi bastırıldı. Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından 8 roket imha edildi" ifadelerini kullandı.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin saldırısı sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.Belgorod kentinde 2 özel konutta hasar oluştuğunu ve bir sağlık kurumunun arazisinin çatısı ve bazı katlarının zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, ayrıca bir aracın hasar aldığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırdıUkrayna askerlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) kritik bir altyapı tesisine bu sabah saldırı girişiminde bulunduğu da duyuruldu.Açıklamada, “Dizel yakıt bulunan tankların yer aldığı noktaya Ukrayna birlikleri tarafından, ‘isabet etmiş olması durumunda talihsiz sonuçlara neden olabilecek’ patlayıcı atılmış olup, yakıt depolama bölümünün 5 metre uzağında infilak etmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240309/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-bolgesindeki-bir-elektrik-trafo-merkezini-vurdu-1081547994.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı, zaporojye
ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı, zaporojye
Ukrayna ordusundan Belgorod'a roket saldırısı: 1 sivil öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleriyle sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda 8 roketin imha edildiğini duyurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu sabah saatlerinde Rusya topraklarını bir kez daha hedef aldı.
Bakanlık, "14 Mart saat 08:30 sularında Kiev rejiminin çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya topraklarındaki tesisleri hedef aldığı terör saldırısı girişimi bastırıldı. Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından 8 roket imha edildi" ifadelerini kullandı.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı güçlerin saldırısı sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Belgorod kentinde 2 özel konutta hasar oluştuğunu ve bir sağlık kurumunun arazisinin çatısı ve bazı katlarının zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, ayrıca bir aracın hasar aldığını bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırdı
Ukrayna askerlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) kritik bir altyapı tesisine bu sabah saldırı girişiminde bulunduğu da duyuruldu.
Açıklamada, “Dizel yakıt bulunan tankların yer aldığı noktaya Ukrayna birlikleri tarafından, ‘isabet etmiş olması durumunda talihsiz sonuçlara neden olabilecek’ patlayıcı atılmış olup, yakıt depolama bölümünün 5 metre uzağında infilak etmiştir” ifadelerine yer verildi.