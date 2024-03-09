https://sputniknews.com.tr/20240309/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-bolgesindeki-bir-elektrik-trafo-merkezini-vurdu-1081547994.html
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurdu
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna’ya ait İHA’ların Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurdu. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T21:07+0300
2024-03-09T21:07+0300
2024-03-09T21:07+0300
ukrayna krizi
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yevgeniy balitskiy
insansız hava aracı (iha)
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna
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rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye bölgesine bağlı Pologi kentindeki bir elektrik trafo merkezine düzenlediği saldırı sonucunda yangın çıktığını ve merkezin faaliyetinin durduğunu belirtti.Balitskiy, “Birkaç saat önce, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Pologi kenti ve Pologovskiy bölgesinin bir kısmına elektrik sağlayan elektrik trafo merkezine saldırı düzenledi. Trafo merkezi alev aldı, güç kaynağı durduruldu" ifadelerini kullandı.Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Balitskiy, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240308/dnepropetrovsk-bolgesi-askeri-idaresi-bir-altyapi-tesisine-saldiri-duzenlendi-1081527809.html
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zaporojye, yevgeniy balitskiy, insansız hava aracı (iha), ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı
zaporojye, yevgeniy balitskiy, insansız hava aracı (iha), ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurdu
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna’ya ait İHA’ların Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurdu.
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye bölgesine bağlı Pologi kentindeki bir elektrik trafo merkezine düzenlediği saldırı sonucunda yangın çıktığını ve merkezin faaliyetinin durduğunu belirtti.
Balitskiy, “Birkaç saat önce, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Pologi kenti ve Pologovskiy bölgesinin bir kısmına elektrik sağlayan elektrik trafo merkezine saldırı düzenledi. Trafo merkezi alev aldı, güç kaynağı durduruldu" ifadelerini kullandı.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Balitskiy, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.