https://sputniknews.com.tr/20240309/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-bolgesindeki-bir-elektrik-trafo-merkezini-vurdu-1081547994.html

Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurdu

Ukrayna’ya ait İHA’lar Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurdu

Sputnik Türkiye

Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna’ya ait İHA’ların Zaporojye bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini vurduğunu duyurdu. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T21:07+0300

2024-03-09T21:07+0300

2024-03-09T21:07+0300

ukrayna krizi

zaporojye

yevgeniy balitskiy

insansız hava aracı (iha)

ukrayna genelkurmay başkanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye bölgesine bağlı Pologi kentindeki bir elektrik trafo merkezine düzenlediği saldırı sonucunda yangın çıktığını ve merkezin faaliyetinin durduğunu belirtti.Balitskiy, “Birkaç saat önce, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Pologi kenti ve Pologovskiy bölgesinin bir kısmına elektrik sağlayan elektrik trafo merkezine saldırı düzenledi. Trafo merkezi alev aldı, güç kaynağı durduruldu" ifadelerini kullandı.Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Balitskiy, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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zaporojye, yevgeniy balitskiy, insansız hava aracı (iha), ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı