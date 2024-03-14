https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrine-ihayla-saldirdi-1081678718.html

Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrine İHA’yla saldırdı

Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrine İHA’yla saldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T09:04+0300

2024-03-14T09:04+0300

2024-03-14T09:04+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

vyaçeslav gladkov

sınır

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Rusya’nın Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri, Ukrayna ordusunun uçak tipi İHA saldırısına maruz kaldı. Yaralanan yok. İHA parçalarının düşmesi sonucu bazı yerler alev aldı. İtfaiyeciler hızlı bir şekilde yangını söndürdü. Ayrıca hanede pencereler kırıldı. Uzmanlar haneleri gezerek incelemelere devam ediyor” diye yazdı.Gladkov ayrıca saat 4.00 (TSİ) sularında, iki Ukrayna İHA’sının Belgorod bölgesinin Prohorovka ilçesinde infilak ettiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi.Ukrayna düzenli olarak Rusya’nın sınır bölgelerine İHA, füze, çoklu roketatar ve topçu saldırıları düzenliyor ve sabotajlarda bulunuyor.

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rusya, belgorod, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, vyaçeslav gladkov, sınır