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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrine-ihayla-saldirdi-1081678718.html
Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrine İHA’yla saldırdı
Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrine İHA’yla saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T09:04+0300
2024-03-14T09:04+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
vyaçeslav gladkov
sınır
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Rusya’nın Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri, Ukrayna ordusunun uçak tipi İHA saldırısına maruz kaldı. Yaralanan yok. İHA parçalarının düşmesi sonucu bazı yerler alev aldı. İtfaiyeciler hızlı bir şekilde yangını söndürdü. Ayrıca hanede pencereler kırıldı. Uzmanlar haneleri gezerek incelemelere devam ediyor” diye yazdı.Gladkov ayrıca saat 4.00 (TSİ) sularında, iki Ukrayna İHA’sının Belgorod bölgesinin Prohorovka ilçesinde infilak ettiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi.Ukrayna düzenli olarak Rusya’nın sınır bölgelerine İHA, füze, çoklu roketatar ve topçu saldırıları düzenliyor ve sabotajlarda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240313/rusya-ukraynada-bir-abd-yapimi-patriot-sistemi-daha-imha-edildi-1081659573.html
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rusya, belgorod, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, vyaçeslav gladkov, sınır
rusya, belgorod, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, vyaçeslav gladkov, sınır

Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrine İHA’yla saldırdı

09:04 14.03.2024
© Sputnik / Евгений БиятовRus insansız hava aracı Orlan
Rus insansız hava aracı Orlan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya’nın Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya’nın Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri, Ukrayna ordusunun uçak tipi İHA saldırısına maruz kaldı. Yaralanan yok. İHA parçalarının düşmesi sonucu bazı yerler alev aldı. İtfaiyeciler hızlı bir şekilde yangını söndürdü. Ayrıca hanede pencereler kırıldı. Uzmanlar haneleri gezerek incelemelere devam ediyor” diye yazdı.
Gladkov ayrıca saat 4.00 (TSİ) sularında, iki Ukrayna İHA’sının Belgorod bölgesinin Prohorovka ilçesinde infilak ettiğini, olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi.
Ukrayna düzenli olarak Rusya’nın sınır bölgelerine İHA, füze, çoklu roketatar ve topçu saldırıları düzenliyor ve sabotajlarda bulunuyor.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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