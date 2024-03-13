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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240313/rusya-ukraynada-bir-abd-yapimi-patriot-sistemi-daha-imha-edildi-1081659573.html
Rusya: Ukrayna’da bir ABD yapımı Patriot sistemi daha imha edildi
Rusya: Ukrayna’da bir ABD yapımı Patriot sistemi daha imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekatın sürdüğü Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’nde ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının daha imha... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T15:01+0300
2024-03-13T15:01+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
patriot
mim-104 patriot
hava savunma sistemi
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Açıklamada, "Harkov Bölgesi’nde atış pozisyonunda bulunan bir ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait fırlatma rampası daha imha edilmiştir” ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır bölgelerine girme girişiminin engellediği belirtildi..Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde HIMARS çoklu roketatar sistemi kullanılarak atılan 4 füzeyle birlikte 6 Grad ve 3 Fransız yapımı Hammer güdümlü füzelerinin imha edildiğine değindiği mesajında, 136 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü ekledi.Avdeyevka istikametinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin cephe hattındaki konumunu iyileştirerek Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedilirken, karşı tarafın kayıplarının yaklaşık 460 askere ulaştığı belirtildi.Aynı zamanda Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna hava kuvvetlerine ait iki Mi-8 helikopterini imha ettiği de vurgulanırken, Harkov Bölgesi'nde silah ve askeri teçhizat onarımı yapan bir tesisin imha edildiği açıklandı.Ukrayna ordusu Belgorod’a saldırı düzenlediSavunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır bölgelerine girme girişimini engellediğine dikkat çektiği mesajında, “Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerinde Rusya Federasyonu sınır bölgesine girme girişimi engellenmiş olup, düşman kayıpları 250 asker, 7 tank, 7 ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, dört farklı araç, ve 1 ABD yapımı M777 obüs olarak kaydedilmiştir” ifadesini kullandı.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 577 Ukrayna askeri uçağıyla birlikte 269 helikopter, 15 bin 362 insansız hava aracı, 485 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 464 tank ve diğer zırhlı savaş araç, 1238 çoklu roketatar sistemi, 8 bin 397 sahra ve havan topçu sistemi ile 19 bin 709 adet özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/pentagonukraynaya-daha-uzun-menzilli-fuze-tedarikine-mi-hazirlaniyor-1081653983.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi, hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi, hava savunma

Rusya: Ukrayna’da bir ABD yapımı Patriot sistemi daha imha edildi

15:01 13.03.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekatın sürdüğü Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’nde ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının daha imha edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Harkov Bölgesi’nde atış pozisyonunda bulunan bir ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait fırlatma rampası daha imha edilmiştir” ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır bölgelerine girme girişiminin engellediği belirtildi..
Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde HIMARS çoklu roketatar sistemi kullanılarak atılan 4 füzeyle birlikte 6 Grad ve 3 Fransız yapımı Hammer güdümlü füzelerinin imha edildiğine değindiği mesajında, 136 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü ekledi.
Avdeyevka istikametinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin cephe hattındaki konumunu iyileştirerek Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedilirken, karşı tarafın kayıplarının yaklaşık 460 askere ulaştığı belirtildi.
Aynı zamanda Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna hava kuvvetlerine ait iki Mi-8 helikopterini imha ettiği de vurgulanırken, Harkov Bölgesi'nde silah ve askeri teçhizat onarımı yapan bir tesisin imha edildiği açıklandı.

Ukrayna ordusu Belgorod’a saldırı düzenledi

Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır bölgelerine girme girişimini engellediğine dikkat çektiği mesajında, “Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerinde Rusya Federasyonu sınır bölgesine girme girişimi engellenmiş olup, düşman kayıpları 250 asker, 7 tank, 7 ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, dört farklı araç, ve 1 ABD yapımı M777 obüs olarak kaydedilmiştir” ifadesini kullandı.
Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 577 Ukrayna askeri uçağıyla birlikte 269 helikopter, 15 bin 362 insansız hava aracı, 485 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 464 tank ve diğer zırhlı savaş araç, 1238 çoklu roketatar sistemi, 8 bin 397 sahra ve havan topçu sistemi ile 19 bin 709 adet özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.
ATACMS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
Ukrayna krizi
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