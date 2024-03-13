https://sputniknews.com.tr/20240313/pentagonukraynaya-daha-uzun-menzilli-fuze-tedarikine-mi-hazirlaniyor-1081653983.html

Pentagon,Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze tedarikine mi hazırlanıyor?

Pentagon,Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze tedarikine mi hazırlanıyor?

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov’un ‘Kiev'in Kırım'a yönelik askeri operasyon hazırladığı’ ile ilgili... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:01+0300

2024-03-13T13:01+0300

2024-03-13T13:01+0300

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından ABD'li yetkililere dayandırılarak yayınlanan haberde, Pentagon’un Ukrayna'ya daha uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye hazır olduğu belirtildi.Gazetenin muhataplarına göre Ukrayna tarafı defalarca ABD'den Kırım'a saldırılar için kullanmayı planladığı yaklaşık 290 km menzilli ATACMS füzeleri tedarik etmesini isterken, ancak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu fikri reddederek ABD Silahlı Kuvvetleri'nin bu füzelere kendi ihtiyacı olduğunda ısrar ettiği aktarıldı.WSJ kaynaklarının belirttiğine göre, ABD yeni hassas saldırı füzelerini (PrSM) kendi ihtiyaçları için kullanabileceğinden, Pentagon bu tür füzeleri Kiev’e sağlamaya hazır.Yetkililer aynı zamanda Biden’ın daha uzun menzilli füzelerin teslimatını onaylayıp onaylamayacağının henüz bilinmediğini de sözlerine eklerken, Washington Post gazetesi ise kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Kiev'e 300 milyon dolarlık yeni yardım paketinin, yaklaşık 160 km'ye ulaşabilen orta menzilli ATACMS füzeleriyle misket bombalarını da içerdiğini bildirdi.Gazetenin muhatapları bu paketin daha uzak mesafedeki hedefleri vurabilecek füzeler içerip içermediğini belirtmeyi ise reddetti.Daha önce Politico gazetesi, ABD yönetiminden kaynaklara dayandırdığı haberinde Washington'un ATACMS taktik füzelerinin Kiev'e transferini duyurmayı planladığını belirtmişti.Gazete, aynı zamanda bu füzelerin, geçen yaz gönderilen orta menzilli taktik füzelerin daha kısa menzilli eski versiyonunda olduğu gibi gizlice teslim edilebileceğini kaydetti.Bir gün önce konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin bu yılın yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki ilk askeri yardım paketini Ukrayna’ya göndermeyi planladığını belirtmişti.“Bugün Başkan Joe Biden adına Ukrayna’nın en acil ihtiyaçlarından bazılarını karşılamak üzere 300 milyon dolarlık acil bir askeri yardım paketinin yollanacağını duyuruyorum” diyen Sullivan, yeni yardımın ‘büyük miktarda topçu mühimmatı ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için GMLRS füzeleri’ içerdiğini sözlerine ekledi.Sullivan’a göre Ukrayna ordusu, mevcut koşulları göz önünde bulundurarak mühimmat tasarrufu yapmak zorunda, Beyaz Saray yönetimi ise Kiev’e yönelik yeni yardım talebinin kongre onayı olmadan, Amerikan ordusunun savaşa hazır olma durumu üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan silah sağlayamaz.‘Yeni yardım paketi Kiev'e birkaç haftalığına yetecek’Sullivan, ABD’nin bugün duyurduğu yardım paketinin ne kadar süreyle yeterli olabileceği sorusuna ise, “Aylar kesinlikle söz konusu değil, haftalar, hatta belki birkaç hafta. Uzun süreliğine yetmeyecek” yanıtını verdi.ABD’nin hala Ukrayna’ya asker göndermeyi planlamadığını da söyleyen Sullivan, “ABD’nin Ukrayna’da askerleri olmayacak. Bunu yapmayı düşünmüyoruz ve planlamıyoruz” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-istihbaratindan-aciklama-kiev-kirima-yonelik-ciddi-bir-askeri-operasyona-mi-hazirlaniyor-1081594753.html

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