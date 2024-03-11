https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-istihbaratindan-aciklama-kiev-kirima-yonelik-ciddi-bir-askeri-operasyona-mi-hazirlaniyor-1081594753.html

Ukrayna istihbaratından açıklama: Kiev, Kırım'a yönelik ciddi bir askeri operasyona mı hazırlanıyor?

Ukrayna istihbaratından açıklama: Kiev, Kırım'a yönelik ciddi bir askeri operasyona mı hazırlanıyor?

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov, Kiev'in Kırım'a yönelik ciddi bir askeri operasyon hazırladığını söyledi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T17:42+0300

2024-03-11T17:42+0300

2024-03-11T17:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080407077_0:117:2474:1509_1920x0_80_0_0_d59c49b7422254e5a0b341bc04697a4f.jpg

2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, psikolojik dengeyi kendi lehine çevirebilmek için Rusya topraklarını hedef alan planlarını sürdürüyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nden yayınlanan açıklamaya göre Daire Başkanı Budanov, Kırım'a askeri operasyon düzenleneceği mesajını verdi.Budanov, "Karadeniz'deki eylemlerimiz Kırım'da ciddi bir operasyona hazırlıktır" ifadelerini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, daha önce Kırım'a olası bir saldırının çatışmanın tırmanması anlamına geleceğini söylemiş ve Kiev'in bu tür saldırılara her türlü silah kullanılarak 'kaçınılmaz misillemeyle' karşılık verileceğini anlaması gerektiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-rusyanin-elektronik-oy-sistemine-siber-saldirilar-planliyor-1081594079.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, rusya