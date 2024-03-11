Ukrayna istihbaratından açıklama: Kiev, Kırım'a yönelik ciddi bir askeri operasyona mı hazırlanıyor?
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu
© AP Photo / LIBKOS
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov, Kiev'in Kırım'a yönelik ciddi bir askeri operasyon hazırladığını söyledi.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, psikolojik dengeyi kendi lehine çevirebilmek için Rusya topraklarını hedef alan planlarını sürdürüyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nden yayınlanan açıklamaya göre Daire Başkanı Budanov, Kırım'a askeri operasyon düzenleneceği mesajını verdi.
Budanov, "Karadeniz'deki eylemlerimiz Kırım'da ciddi bir operasyona hazırlıktır" ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, daha önce Kırım'a olası bir saldırının çatışmanın tırmanması anlamına geleceğini söylemiş ve Kiev'in bu tür saldırılara her türlü silah kullanılarak 'kaçınılmaz misillemeyle' karşılık verileceğini anlaması gerektiğini vurgulamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nden yayınlanan açıklamaya göre Daire Başkanı Budanov, Kırım'a askeri operasyon düzenleneceği mesajını verdi.
Budanov, "Karadeniz'deki eylemlerimiz Kırım'da ciddi bir operasyona hazırlıktır" ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, daha önce Kırım'a olası bir saldırının çatışmanın tırmanması anlamına geleceğini söylemiş ve Kiev'in bu tür saldırılara her türlü silah kullanılarak 'kaçınılmaz misillemeyle' karşılık verileceğini anlaması gerektiğini vurgulamıştı.