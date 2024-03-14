https://sputniknews.com.tr/20240314/titanik-yeniden-insa-ediliyor-efsanevi-gemi-2027-yilinda-ilk-seferine-cikacak-1081688178.html

Titanik yeniden inşa ediliyor: Efsanevi gemi 2027 yılında ilk seferine çıkacak

Titanik yeniden inşa ediliyor: Efsanevi gemi 2027 yılında ilk seferine çıkacak

Sputnik Türkiye

Milyarder iş insanı Clive Palmer, efsane gemi Titanik'in birebir kopyasını inşa etmeye hazırlanıyor. Titanik 2 gemisi, orijinaline tamamen sadık kalarak benzer... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T12:59+0300

2024-03-14T12:59+0300

2024-03-14T13:05+0300

titanik

yaşam

gemi

inşa

yeniden inşa

gemi kazası

hayalet gemi

film

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103973/72/1039737260_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_66abc33e588f82717c1c714c536c4479.jpg

Tarihin en büyük deniz felaketinin başrolündeki Titanik, yeniden yapılıyor. Daha ilk seferine çıktıktan beş gün sonra bir buz dağına çarparak tarihin en trajik kazasını yaşayan Titanik, milyarder iş insanı tarafından kopyalanacak.Yeni inşa edilecek olan geminin 'aslından çok daha üstün' olacağına söz veren proje finansörü milyarder iş insanı Clive Palmer ise, Titanik için söylenen "Tanrı bile batıramaz" sözlerini hatırlattı.DailyStar'ın haberine göre Titanik 2'nin ilk kez tasarlanması 2012'de başladı ve 2018'deki ikinci girişim, Kovid salgını nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.Şimdi yeniden ünlü geminin yapılması için çalışmalara başlayan ünlü milyarder şunları söyledi:İlk yolculuk ne zaman?Southampton'dan New York'a ilk yolculuk, lanetli orijinali gibi, Haziran 2027'de gerçekleşecek.Türk geleneği ayrıntısıYeniden inşa edilen gemi, balo salonu, yüzme havuzu ve Türk hamamı dahil olmak üzere orijinal gemiyle aynı iç mekana ve kabin düzenine sahip olacak.Yolcular dönem kıyafeti giyecek835 kabinin neredeyse yarısı, 1900'lü yıllara uygun giyinmeye teşvik edilecek birinci sınıf yolculara ayrılacak. Üçüncü sınıf yolculara, orijinal gemide olduğu gibi, ortak yemek salonundaki uzun masalarda güveç ve püre sunulacak, ancak diğer yemek seçenekleri de olacak.'Barış getirsin'Titanik'in trajik hikayesi, araştırmacılar ve tarihçileri etkilediği gibi, James Cameron'un yönettiği, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı, 1997'de Oscar ödüllü gişe rekorları kıran Titanik filmine de ilham verdi.Palmer, Jack ve Rose'un aşk hikayesinin "herkesin kalbine dokunan bir hikaye" olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: "Titanik 2, dünya genelinde barışa katkı sağlayabilecek bir araç olabilir, tıpkı orijinali gibi."

https://sputniknews.com.tr/20240314/istanbulda-tarihi-kesif-130-yillik-gizli-tunelin-sirri-ortaya-cikti-1081683403.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

titanik, gemi, inşa, yeniden inşa, gemi kazası, hayalet gemi, film