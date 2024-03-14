https://sputniknews.com.tr/20240314/thyden-sefer-iptalleri-1081684446.html
THY'den sefer iptalleri
THY'den sefer iptalleri
Sputnik Türkiye
THY, Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T11:49+0300
2024-03-14T11:49+0300
2024-03-14T12:42+0300
yaşam
thy
almanya
uçak
grev
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/thy-20-seferini-iptal-etti-1081659260.html
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thy, almanya, uçak, grev
THY'den sefer iptalleri
11:49 14.03.2024 (güncellendi: 12:42 14.03.2024)
THY, Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.