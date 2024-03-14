https://sputniknews.com.tr/20240314/thyden-sefer-iptalleri-1081684446.html

THY'den sefer iptalleri

THY'den sefer iptalleri

Sputnik Türkiye

THY, Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T11:49+0300

2024-03-14T11:49+0300

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yaşam

thy

almanya

uçak

grev

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240313/thy-20-seferini-iptal-etti-1081659260.html

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thy, almanya, uçak, grev