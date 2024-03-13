https://sputniknews.com.tr/20240313/thy-20-seferini-iptal-etti-1081659260.html

THY 20 seferini iptal etti

THY 20 seferini iptal etti

Sputnik Türkiye

Almanya'da demir ve hava yolu çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle Türk Hava Yolları yarın çeşitli Alman şehirlerine gerçekleşecek 20 seferinin iptal... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T14:52+0300

2024-03-13T14:52+0300

2024-03-13T15:17+0300

türkiye

thy

almanya

grev

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart havalimanlarında yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, Stuttgart Havalimanı'nda ise 14 Mart'taki tüm gidiş ve geliş seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.İptal edilen seferler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240130/almanyada-tansiyon-dusmuyor-ciftciler-ardindan-toplu-tasima-calisanlari-dagrevegidecek-1080179511.html

türkiye

almanya

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