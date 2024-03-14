https://sputniknews.com.tr/20240314/rusya-200den-fazla-abdli-yetkilinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1081693234.html
Rusya, 200'den fazla ABD'li yetkilinin ülkeye girişini yasakladı
Rusya, 200'den fazla ABD'li yetkilinin ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T15:13+0300
2024-03-14T15:13+0300
2024-03-14T15:13+0300
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yaptırım
abd yaptırım
rusya dışişleri bakanlığı
ülkeye giriş yasağı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiği ifade edilirken, alınan tedbirlerin yanıt niteliği taşıdığı vurgulandı.ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu belirtildi.Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-raiffeisen-banki-rusyada-is-yaptigi-icin-yaptirim-uygulamakla-tehdit-etti-1081548765.html
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abd, rusya, yaptırım, abd yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı, ülkeye giriş yasağı
abd, rusya, yaptırım, abd yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı, ülkeye giriş yasağı
Rusya, 200'den fazla ABD'li yetkilinin ülkeye girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiği ifade edilirken, alınan tedbirlerin yanıt niteliği taşıdığı vurgulandı.
ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu belirtildi.
Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.