https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-raiffeisen-banki-rusyada-is-yaptigi-icin-yaptirim-uygulamakla-tehdit-etti-1081548765.html
ABD, Raiffeisen Bank'ı Rusya'da iş yaptığı için yaptırım uygulamakla tehdit etti
ABD, Raiffeisen Bank'ı Rusya'da iş yaptığı için yaptırım uygulamakla tehdit etti
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı’nın Raiffeisen Bank International'a (RBI) Rusya’da iş yaptığı için yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğu belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T22:56+0300
2024-03-09T22:56+0300
2024-03-09T22:56+0300
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Euobserver adlı internet portalı, ABD Hazine Bakanlığı’na dayandırarak ABD'nin Rusya'da iş yaptığı gerekçesiyle Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International'a (RBI) yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu aktardı.Portala göre, ABD Hazine Bakanlığı, Raiffeisen Bank International'ı Rusya’da iş yapmaya devam etmesi halinde ‘ABD mali sisteminden çıkarılma’ riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Anna Morris'in bu konuyu görüşmek üzere Viyana'da Avusturya hükümeti ve banka yönetimiyle bir araya geldiği belirtilerek, Raiffeisen Bank International’ın, “Prensip olarak, hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz" yönündeki açıklamasına yer verildi.Raiffeisen Bank International AG, 1996 yılından bu yana Rusya'da faaliyet gösteriyor. RBI şu anda özsermayeden çıkış da dahil olmak üzere geleceğine yönelik olası seçenekleri değerlendiriyor. Şirketin 9.9 bini Rusya’da olmak üzere yaklaşık 44,9 bin personeli bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240309/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-bolgesindeki-bir-elektrik-trafo-merkezini-vurdu-1081547994.html
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banka, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, raiffeisen centrobank, raiffeisen bank international, rusya, ekonomi
banka, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, raiffeisen centrobank, raiffeisen bank international, rusya, ekonomi
ABD, Raiffeisen Bank'ı Rusya'da iş yaptığı için yaptırım uygulamakla tehdit etti
ABD Hazine Bakanlığı’nın Raiffeisen Bank International'a (RBI) Rusya’da iş yaptığı için yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Euobserver adlı internet portalı, ABD Hazine Bakanlığı’na dayandırarak ABD'nin Rusya'da iş yaptığı gerekçesiyle Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International'a (RBI) yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu aktardı.
Portala göre, ABD Hazine Bakanlığı, Raiffeisen Bank International'ı Rusya’da iş yapmaya devam etmesi halinde ‘ABD mali sisteminden çıkarılma’ riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Anna Morris'in bu konuyu görüşmek üzere Viyana'da Avusturya hükümeti ve banka yönetimiyle bir araya geldiği belirtilerek, Raiffeisen Bank International’ın, “Prensip olarak, hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz" yönündeki açıklamasına yer verildi.
Raiffeisen Bank International AG, 1996 yılından bu yana Rusya'da faaliyet gösteriyor. RBI şu anda özsermayeden çıkış da dahil olmak üzere geleceğine yönelik olası seçenekleri değerlendiriyor. Şirketin 9.9 bini Rusya’da olmak üzere yaklaşık 44,9 bin personeli bulunuyor.