https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-raiffeisen-banki-rusyada-is-yaptigi-icin-yaptirim-uygulamakla-tehdit-etti-1081548765.html

ABD, Raiffeisen Bank'ı Rusya'da iş yaptığı için yaptırım uygulamakla tehdit etti

ABD, Raiffeisen Bank'ı Rusya'da iş yaptığı için yaptırım uygulamakla tehdit etti

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı’nın Raiffeisen Bank International'a (RBI) Rusya’da iş yaptığı için yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğu belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T22:56+0300

2024-03-09T22:56+0300

2024-03-09T22:56+0300

ukrayna krizi

banka

yaptırım

ekonomik yaptırım

abd yaptırım

ticari yaptırım

raiffeisen centrobank

raiffeisen bank international

rusya

ekonomi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0d/1056335845_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_2f9387a7411ea03fca82d2a93d9fa5b6.jpg

Euobserver adlı internet portalı, ABD Hazine Bakanlığı’na dayandırarak ABD'nin Rusya'da iş yaptığı gerekçesiyle Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International'a (RBI) yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu aktardı.Portala göre, ABD Hazine Bakanlığı, Raiffeisen Bank International'ı Rusya’da iş yapmaya devam etmesi halinde ‘ABD mali sisteminden çıkarılma’ riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Anna Morris'in bu konuyu görüşmek üzere Viyana'da Avusturya hükümeti ve banka yönetimiyle bir araya geldiği belirtilerek, Raiffeisen Bank International’ın, “Prensip olarak, hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz" yönündeki açıklamasına yer verildi.Raiffeisen Bank International AG, 1996 yılından bu yana Rusya'da faaliyet gösteriyor. RBI şu anda özsermayeden çıkış da dahil olmak üzere geleceğine yönelik olası seçenekleri değerlendiriyor. Şirketin 9.9 bini Rusya’da olmak üzere yaklaşık 44,9 bin personeli bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240309/ukraynaya-ait-ihalar-zaporojye-bolgesindeki-bir-elektrik-trafo-merkezini-vurdu-1081547994.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, raiffeisen centrobank, raiffeisen bank international, rusya, ekonomi