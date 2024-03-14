https://sputniknews.com.tr/20240314/rus-uzman-turkiye-ile-abd-arasinda-anlasmazliklar-artiyor-1081702492.html

Rus uzman: Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlıklar artıyor

Rus uzman: Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlıklar artıyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli’nin Bakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin Washington’a net sinyaller verildiği... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T19:09+0300

2024-03-14T19:09+0300

2024-03-14T19:09+0300

dünya

türkiye

aleksey fenenko

öncü keçeli

hakan fidan

türkiye dışişleri bakanlığı

abd

moskova devlet üniversitesi (mgu)

nato

kıbrıs

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067252299_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_07abb45b4badfa88d87aea1c56277086.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin Washington’a net sinyaller verildiğini belirterek, “Müttefikimizin Türkiye’nin güvenliğini tehdit edenlerle işbirliği yapması bizim açımızdan kabul edilemez” açıklamasında bulundu.Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini yorumladı.Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bu tür açıklamalarının Ankara’nın, ABD’nin yaptıklarının bir müttefikin eylemlerine benzemediğinin bilincine varmasından kaynaklandığını söyleyen Fenenko, “Türkiye’nin, Amerikalıların kendisine karşı müttefik gibi davranmadığını fark etmemesi imkansız. Türkiye ile ABD arasındaki çelişkiler büyüyor, aslında 2003’te Amerika’nın Irak’ı işgalinden sonra büyümeye başladı. ABD o zamandan beri Kürt hareketlerine giderek daha fazla destek veriyor. Sözde ‘Irak Kürdistanı’nı’ yaratan, ona geniş özerklik veren, para ve silah pompalayanlar Amerikalılardı. Türkiye’nin Irak Kürdistanı topraklarında operasyon yapmasını engelleyen yine ABD’ydi” diye konuştu.NATO Türkiye’nin sınırlarını korumaya yönelik operasyonları yapmasını engellerken, ABD’nin de Türkiye karşıtlarına yardım ettiğini anlatan Fenenko, “NATO kelimenin tam anlamıyla tüm cephelerde etkindi. Bir yandan Almanya, 2019’da Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye’ye askeri teçhizat tedarikini durdurmuştu. Diğer yandan ABD eş zamanlı olarak Kürt güçlerini silah desteği vermeye devam etti. Bir yandan da Türkiye’de bölücülüğü her yola başvurarak kışkırttı” vurgusunu yaptı.Washington ve Ankara’nın çıkarlarının yalnızca Kürt sorunu bağlamında değil, diğer alanlarda da uzaklaştığına dikkat çeken Fenenko, ABD’nin Kıbrıs konusundaki politikalarının da bunların arasında olduğunu kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-uzman-nato-turkiyeyi-yabanci-bir-ulke-olarak-goruyor-1081669698.html

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

türkiye, aleksey fenenko, öncü keçeli, hakan fidan, türkiye dışişleri bakanlığı, abd, moskova devlet üniversitesi (mgu), nato, kıbrıs