Rus uzman: NATO Türkiye’yi yabancı bir ülke olarak görüyor
© AP Photo / Pavel GolovkinTürkiye Recep Tayyip Erdoğan NATO Batı
© AP Photo / Pavel Golovkin
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Amerikan Washington Examiner dergisinin ‘Türkiye Batı’nın dostu değildir’ başlığı ile yayınladığı kışkırtıcı makaleyi yorumlayan Rus siyaset bilimci Yevseyev, Türkiye’nin Batı’da yakın bir ülkeymiş gibi görülmediğini, hatta aksine NATO içinde her zaman yabancı ülke olarak algılandığını belirtti.
Washington Examiner dergisinin yayınladığı ‘Türkiye Batı’nın dostu değildir’ başlıklı makaledeki başlıca düşünceler, ‘Türkiye, Amerika’nın dostlarına düşmanca davrandığı için Batı’nın yardımını hak etmiyor; Aynı zamanda Rusya ile sıcak ilişkileri var ve bu, NATO’daki birliğe engel oluyor’ şeklinde öne çıkıyor.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e demecinde Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişiminin özelliklerini anlattı.
Batı’da Türkiye’ye karşı daha önce de şimdi de yakın bir ülkeymiş gibi davranılmadığına dikkat çeken Yevseyev, “Türkiye, NATO tarafından her zaman yabancı bir ülke olarak algılandı ve nedense Batı’da bu ülkeye her zaman biraz küçümseyici davranıldı. Özellikle ABD, her ne kadar Türkiye’yi müttefik olarak tanımlasa da gerçekte Türkiye ile çok zor ilişkiler içerisinde. Türkiye yardım istediğinde Amerikalılar ona Patriot uçaksavar füze sistemlerini vermek istemedi. Ayrıca birçok veriye göre CIA, Türkiye’de askeri darbe girişiminde bulundu” diye konuştu.
Türkiye-Batı ilişkilerinin Türkiye-ABD ve Türkiye-Avrupa şeklinde bölünerek değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yevseyev, şöyle konuştu:
“Avrupa ile ilişkilerden bahsedecek olursak AB, NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’yi saflarına katmak istemiyor. Avrupa Birliği, Avrupa’da büyük bir Türk diasporasının varlığından hoşlanmıyor. Bununla birlikte Avrupa devletleri Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialardan da kaygı duyuyor.”
Rus siyaset bilimci, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:
“Amerikan-Türk ilişkilerinde pek çok sorun var. Amerikan taktik silahlarının Türkiye’den çıkarılması ile başlanabilir. Ayrıca ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı bahanesiyle Türk firmalarını F-35 avcı-bombardıman uçağını geliştirme çalışmalarından uzaklaştırdı. Bu durum, üretime katılan firmalara ciddi zarar verdi. Amerika’da bu uçaklarda eğitim gören askeri personel Türkiye’ye geri gönderildi. Kongre, F-16 uçakları için 79 modernizasyon kitinin teslimatını onaylıyor gibi göründü, ancak üretici Lockheed Martin, teslimatların 2028’den, hatta 2029’dan önce olmayacağını açıkladı.
Türkiye’nin ise uluslararası anlaşmalara uygun hareket ettiğini dile getiren Yevseyev, “Ankara Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde hareket ederek, askeri gemilerin Karadeniz’e girişine izin vermiyor ve bu hem Amerikalıları hem de İngilizleri çok kızdırıyor. Örneğin İngilizler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne deniz mayın tarama gemileri teslim etmeyi düşünüyordu, ancak Türkiye onların geçmesine izin vermedi” ifadelerini kullandı.