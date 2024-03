https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-uzman-nato-turkiyeyi-yabanci-bir-ulke-olarak-goruyor-1081669698.html

Rus uzman: NATO Türkiye'yi yabancı bir ülke olarak görüyor

Rus uzman: NATO Türkiye’yi yabancı bir ülke olarak görüyor

13.03.2024

Washington Examiner dergisinin yayınladığı ‘Türkiye Batı’nın dostu değildir’ başlıklı makaledeki başlıca düşünceler, ‘Türkiye, Amerika’nın dostlarına düşmanca davrandığı için Batı’nın yardımını hak etmiyor; Aynı zamanda Rusya ile sıcak ilişkileri var ve bu, NATO’daki birliğe engel oluyor’ şeklinde öne çıkıyor.Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e demecinde Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişiminin özelliklerini anlattı.Batı’da Türkiye’ye karşı daha önce de şimdi de yakın bir ülkeymiş gibi davranılmadığına dikkat çeken Yevseyev, “Türkiye, NATO tarafından her zaman yabancı bir ülke olarak algılandı ve nedense Batı’da bu ülkeye her zaman biraz küçümseyici davranıldı. Özellikle ABD, her ne kadar Türkiye’yi müttefik olarak tanımlasa da gerçekte Türkiye ile çok zor ilişkiler içerisinde. Türkiye yardım istediğinde Amerikalılar ona Patriot uçaksavar füze sistemlerini vermek istemedi. Ayrıca birçok veriye göre CIA, Türkiye’de askeri darbe girişiminde bulundu” diye konuştu.Türkiye-Batı ilişkilerinin Türkiye-ABD ve Türkiye-Avrupa şeklinde bölünerek değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yevseyev, şöyle konuştu:Rus siyaset bilimci, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:Türkiye’nin ise uluslararası anlaşmalara uygun hareket ettiğini dile getiren Yevseyev, “Ankara Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde hareket ederek, askeri gemilerin Karadeniz’e girişine izin vermiyor ve bu hem Amerikalıları hem de İngilizleri çok kızdırıyor. Örneğin İngilizler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne deniz mayın tarama gemileri teslim etmeyi düşünüyordu, ancak Türkiye onların geçmesine izin vermedi” ifadelerini kullandı.

