https://sputniknews.com.tr/20240314/rus-uzman-leonkov-abd-ukraynada-yeni-patriot-modellerini-kullaniyor-1081682851.html
Rus uzman Leonkov: ABD, Ukrayna’da yeni Patriot modellerini kullanıyor
Rus uzman Leonkov: ABD, Ukrayna’da yeni Patriot modellerini kullanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna’da Patriot hava savunma sisteminin mobil platforma entegre edilen fırlatıcı, radar ve komuta merkezine sahip yeni versyonunu kullandığını... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T11:14+0300
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Rusya’nın önde gelen hava savunma uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, “Herkes, Patriot hava savunma sistemlerinin, kamyonların çektiği yarı römorklar üzerinde yerleşen füze fırlatıcıları ve radarları olan hantal görüntüsüne alışkın. Resmi olarak Kiev rejiminine de sistemin bu modeli sağlandı. Kiev’de Kinjal füzesiyle yok edilen de bu modeldi” ifadesini kullandı.Lakin günümüzde ABD’nin Ukrayna’da yeni model Patriot kullandığını kaydeden Leonkov, “Bu modellerde, füzeleri taşıyan rampalar römorklar üzerine yerleşmiyor, daha küçük bir savaş aracının şasisine entegre edilmiş durumda. Tıpkı uzun zamandır bizim sistemimizin kullandığı gibi. Misal S-400’ler öyle. Ayrıca yeni modellerde radar, komuta merkezi ve diğer ekipmanlar da tekerlekli şasi üzerinde yerleşiyor. Bu, sistemin hareket kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor ve başarılı bir şekilde pusu kurma veya belli bir alanı sürekli pozisyon değiştirerek koruma fırsatını veriyor” dedi.Uzman, “Dolayısıyla yeni modeli sadece Amerikalı askeri uzmanlardan oluşan ekipler kullanabiliyor” diye kaydetti.Daha önce Ukrayna ordusunun, hava pusuları için eski Patriot modellerinin sadece hızla taşınabilen ekipmanlarını kullandığı bilinirken, Leonkov, “Şimdi, gerçekten de sistemin sadece bir kısmının kullanıldığı, ama bunların tekerlekli şasi üzerinde olduğu anlaşılmış oldu. Bu, sistemin kısa süre içinde bir noktaya yerleşerek göreve hazır hale gelme, hızla toparlanarak bu noktadan uzaklaşma, hızla yer değiştirme fırsatını veriyor” dedi.Leonkov, Rus İskender taktik füzelerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pokrovsk yerleşim birimi yakınında yok ettiği Patriot sisteminin de bu modelden olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-iskender-fuzeleri-2-adet-patriot-hava-savunma-sistemini-imha-etti-1081545928.html
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ukrayna, patriot, abd, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri
ukrayna, patriot, abd, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri
Rus uzman Leonkov: ABD, Ukrayna’da yeni Patriot modellerini kullanıyor
11:14 14.03.2024 (güncellendi: 11:15 14.03.2024)
ABD’nin Ukrayna’da Patriot hava savunma sisteminin mobil platforma entegre edilen fırlatıcı, radar ve komuta merkezine sahip yeni versyonunu kullandığını belirten Rus uzman Leonkov, bu modelleri sadece ABD askeri uzmanların kullanabildiğini kaydetti.
Rusya’nın önde gelen hava savunma uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, “Herkes, Patriot hava savunma sistemlerinin, kamyonların çektiği yarı römorklar üzerinde yerleşen füze fırlatıcıları ve radarları olan hantal görüntüsüne alışkın. Resmi olarak Kiev rejiminine de sistemin bu modeli sağlandı. Kiev’de Kinjal füzesiyle yok edilen de bu modeldi” ifadesini kullandı.
Lakin günümüzde ABD’nin Ukrayna’da yeni model Patriot kullandığını kaydeden Leonkov, “Bu modellerde, füzeleri taşıyan rampalar römorklar üzerine yerleşmiyor, daha küçük bir savaş aracının şasisine entegre edilmiş durumda. Tıpkı uzun zamandır bizim sistemimizin kullandığı gibi. Misal S-400’ler öyle. Ayrıca yeni modellerde radar, komuta merkezi ve diğer ekipmanlar da tekerlekli şasi üzerinde yerleşiyor. Bu, sistemin hareket kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor ve başarılı bir şekilde pusu kurma veya belli bir alanı sürekli pozisyon değiştirerek koruma fırsatını veriyor” dedi.
Uzman, “Dolayısıyla yeni modeli sadece Amerikalı askeri uzmanlardan oluşan ekipler kullanabiliyor” diye kaydetti.
Daha önce Ukrayna ordusunun, hava pusuları için eski Patriot modellerinin sadece hızla taşınabilen ekipmanlarını kullandığı bilinirken, Leonkov, “Şimdi, gerçekten de sistemin sadece bir kısmının kullanıldığı, ama bunların tekerlekli şasi üzerinde olduğu anlaşılmış oldu. Bu, sistemin kısa süre içinde bir noktaya yerleşerek göreve hazır hale gelme, hızla toparlanarak bu noktadan uzaklaşma, hızla yer değiştirme fırsatını veriyor” dedi.
Leonkov, Rus İskender taktik füzelerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pokrovsk yerleşim birimi yakınında yok ettiği Patriot sisteminin de bu modelden olduğunu kaydetti.