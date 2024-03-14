Putin'den bir ilk: Moskova-St.Petersburg arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e konuşuyor
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en önemli metropolleri olan Moskova ve St.Petersburg arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek ve ülkede bir ilk olma özelliğini taşıyacak yüksek hızlı tren projesini başlattı.
Rusya lideri Putin, bugün Kremlin'den video konferans yöntemiyle katıldığı törende Moskova ve St.Petersburg'u birbirine iyice yakınlaştıracak projenin 'başla' butonuna bastı.
Törende konuşan Putin, Rusya'nın finans, ekonomi, teknoloji alanında bu büyük ve ulusal ekonomi için gerekli projeyi hayata geçirecek kadar olgunlaştığının altını çizdi.
Putin, yüksek hızlı tren hattının inşasında öncelikli olarak yerli ürün ve malzemelerin kullanılacağını ifade etti.
Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yüksek hızlı tren hattının hizmete açılmasıyla birlikte Moskova-St.Petersburg arasının 2 saat 15 dakikaya düşeceğinin altını çizdi. Şu anda iki metropol arasındaki yolculuk Sapsan hızlı treniyle 4 saat sürüyor.
Törende konuşan Putin, Rusya'nın finans, ekonomi, teknoloji alanında bu büyük ve ulusal ekonomi için gerekli projeyi hayata geçirecek kadar olgunlaştığının altını çizdi.
Putin, yüksek hızlı tren hattının inşasında öncelikli olarak yerli ürün ve malzemelerin kullanılacağını ifade etti.
Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yüksek hızlı tren hattının hizmete açılmasıyla birlikte Moskova-St.Petersburg arasının 2 saat 15 dakikaya düşeceğinin altını çizdi. Şu anda iki metropol arasındaki yolculuk Sapsan hızlı treniyle 4 saat sürüyor.
Rusya'nın ilk yüksek hızlı tren hattı
679 km uzunluğundaki hattın 2028 yılında tamamlanarak Rus halkının hizmetine sunulması planlanıyor.
Rusya'nın ilk yüksek hızlı tren hattı olacak bu güzergahta Moskova ve St.Petersburg da dahil 16 durak olacak. Bu hattaki trenler, saatte 400 km hıza ulaşacak.
8 veya 16 vagondan oluşacak trenlerde 4 farklı sınıfta bilet satışı yapılacak ve her 10-15 dakikada bir sefer düzenlenecek.
2030 yılında bu hat üzerinde 23 milyon kişinin seyahat etmesi öngörülüyor.
Rusya'nın ilk yüksek hızlı tren hattı olacak bu güzergahta Moskova ve St.Petersburg da dahil 16 durak olacak. Bu hattaki trenler, saatte 400 km hıza ulaşacak.
8 veya 16 vagondan oluşacak trenlerde 4 farklı sınıfta bilet satışı yapılacak ve her 10-15 dakikada bir sefer düzenlenecek.
2030 yılında bu hat üzerinde 23 milyon kişinin seyahat etmesi öngörülüyor.
Devlet Başkanı Putin, Federal Meclis'te yaptığı yıllık konuşmada, Moskova ile St. Petersburg arasındaki ilk yüksek hızlı tren hattının Tver ve Veliky Novgorod'dan geçeceğini, ardından Kazan, Rostov-na-Donu, Ural, Karadeniz kıyısı, Minsk ve diğer popüler destinasyonlara uzanan hatları inşa etmeyi planladıklarını söylemişti.