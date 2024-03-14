https://sputniknews.com.tr/20240314/putin-avangard-sistemini-vurgulamisti-stoltenbergden-rus-hipersonik-silahlarina-dair-aciklama-1081696138.html

Putin 'Avangard' sistemini vurgulamıştı: Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama

Putin 'Avangard' sistemini vurgulamıştı: Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın cephaneliğindeki hipersonik silahların NATO ülkelerinin geniş çaplı ve çok katmanlı bir füze savunma sistemi... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T17:16+0300

2024-03-14T17:16+0300

2024-03-14T17:22+0300

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mühimmat

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sisteminin ABD'nin bu alandaki çabalarını tamamıyla boşa çıkardığını söylemesinin ardından NATO'nun tepe isminden Rus hipersonik sistemleriyle ilgili itiraf geldi.NATO karargahında İttifak'ın 2023 faaliyet raporuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın hipersonik füzelerine değinen Genel Sekreter Stoltenberg, bu alanda güçlenmeleri gerektiğini söyledi.Stoltenberg, "Hipersonik füzeler bir tehdit oluşturuyor ve Rusya'nın modern silah sistemlerinin geliştirilmesine yaptığı büyük yatırımı gösteriyor. Bununla birlikte (Ukrayna'daki çatışma sırasında) NATO'nun Rus süpersonik füzelerine karşı savunma kapasitesine sahip olduğunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu, hava ve füze savunma sistemlerinin sadece nitel değil nicel olarak da güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor" dedi.Bunun yanında Stoltenberg, NATO'nun şu anda Finlandiya da dahil İttifak'taki hiçbir ülke için Rusya'dan doğrudan bir askeri tehdit görmediğini de belirtti.NATO Genel Sekreteri, konuşmasında, Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosuna karşı ittifak tarafından sağlanan füzeleri kullandığını kabul ederken, Ukrayna ordusunun bu sayede Rus Karadeniz Filosunu geri püskürtmeyi ve Odessa'dan bir koridor açılmasını sağlamayı başardığını iddia etti.Stoltenberg, “Bu koridorun açılmasında kritik önem taşıyan bazı füzeler ve sistemler NATO müttefikleri tarafından sağlandı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev'e verdiği röportajda, Rusya'nın kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sistemini geliştirerek ABD'nin füze savunma sistemine yaptığı yatırımları boşa çıkardığını vurgulamıştı.ABD'nin savunma bütçesindeki en büyük deliğin yabancı ülkelerdeki askeri üslerin bakım maliyeti olduğuna dikkat çeken Rus lider, bu nedenle de ABD'nin rekor savunma bütçesine rağmen hipersonik füze teknolojisini geliştiremediğini belirtmişti.'Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyoruz'Öte yandan Ukrayna'nın cesaretinin değil mühimmatının azaldığını savunan Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyor. Bunun savaş sahasına sonuçları her gün yansıyor" değerlendirmesini yaptı.Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Siyasi irade meselesi'Hem ABD hem Kanada hem de Avrupa'nın daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlayabilecek ekonomiye sahibiz. Bu, kararların alınması ve Ukrayna'ya desteğin önceliklendirilmesi konusu da siyasi irade meselesidir. Bu nedenle savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması yönünde kararlara ihtiyacımız var" diye konuştu.AB'ye 'NATO ile rekabet etmeyin' mesajıStoltenberg, savunma planlaması ve standartların belirlenmesinin İttifak'ın asli görevi olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) NATO ile rekabet etmemesi gerektiğini, aksi halde ortak güvenliğin zayıflayacağını söyledi.NATO'nun yıllardır Avrupalı müttefiklere savunma yatırımlarını artırma çağrısı yaptığına işaret eden Stoltenberg, "Elbette savunma üretimini artırmanın tek yolu daha fazla harcamaktır. NATO'nun tüm müttefiklere ama özellikle Avrupalı müttefiklere çağrısı budur. Başlarda bu mesajı verebilmek biraz zordu ama şimdi müttefiklerin bunu anladığını hissediyorum" diye konuştu.Stoltenberg, Avrupa'nın NATO'nun tavsiyelerini dinleyip doğru yönde ilerlediğini ifade ederek, "Norveç bugün, bu yıl yüzde 2'lik hedefi karşılayacağını duyurdu. Bu, müttefiklerin sürekli olarak bütçelerini nasıl artırıp ayarladıklarını gösteren bir başka örnek" dedi.Gazetecilerin AB'nin yeni savunma stratejisiyle ilgili sorularına yanıt veren Stoltenberg, "AB ile yakın temas halindeyiz. Yakın zamanda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüm. Konuyu detaylı olarak tartıştık ve personelimiz de yakın temas halinde. Konu Avrupa savunma sanayisindeki parçalanmışlığın üstesinden gelmek olduğunda AB'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, bu çabaların NATO'nun da yararına olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan savunma planlamasını yapan tek kuruluşun NATO olmasıdır. Aynı ülkeler için iki farklı hedef seti belirleyen iki sisteminiz olamaz" değerlendirmesini yaptı."Standartları da tek kuruluş belirlemeli" diyen Stoltenberg, "Standartların belirlenmesi ve savunma planlaması koordine görevlerdir. Tekrara düşülemez. Aksi halde güvenliğimizi zayıflatmış oluruz" şeklinde konuştu.Stoltenberg, ortak satın alımlar söz konusu olduğunda da NATO'nun uzun süreli tecrübesi bulunduğunu vurgulayarak, "AB'nin NATO ile rekabet etmek yerine NATO'ya gerçekten değer kattığı alanlara odaklanması elbette önemlidir" dedi.

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