https://sputniknews.com.tr/20240314/merkez-bankasinin-altin-rezervleri-zirveye-cikti-1081695147.html

Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı

Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın altın rezervleri, 8 Mart haftasında 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Toplam... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T16:12+0300

2024-03-14T16:12+0300

2024-03-14T16:13+0300

ekonomi

merkez bankası

altın

rezerv

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Merkez Bankası'nın toplam rezervlerindeki düşüş sekizinci haftaya taşındı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Böylece TCMB'nin altın rezervleri Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 24 Mart 2023'te altın rezervleri 53 milyar 358 milyon dolar olarak kaydedilmişti.Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20240301/merkez-bankasi-odeme-sistemi-guncellendi-1081259811.html

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