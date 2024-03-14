https://sputniknews.com.tr/20240314/liste-aciklandi-devlet-tiyatrolari-38-oyunu-ucretsiz-sahneleyecek-1081703633.html
Liste açıklandı: Devlet Tiyatroları, 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek
Liste açıklandı: Devlet Tiyatroları, 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek
Sputnik Türkiye
Dünya Tiyatro Günü için Devlet Tiyatroları, onlarca şehirde 38 oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek. Ücretsiz biletlere, 15 Mart itibarıyla DT gişelerinden ya da... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T19:38+0300
2024-03-14T19:38+0300
2024-03-14T19:38+0300
yaşam
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart'taki 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek. Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu, "Cimri"yi Etimesgut CKM, "Devlet Ana"yı Cüneyt Gökçer, "Son Gece Mahallesi"ni Şinasi sahnelerinde, "Kadınlar, Filler ve Saireler"i Küçük Tiyatro, "Siyahlı Kadın"ı Akün Sahnesi, "Esaretin Bedeli"ni İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi, "Gişe"yi Oda Tiyatrosu, "Hayal Dükkanı"nı Pursaklar DT Sahnesi'nde olacak. İstanbul ve İzmir'de hangi oyunlar sahnelenecek? İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Bella Figura", "Tek Başıma", "Sonbahara Son Güller" ve "Tamamen Doluyuz" gibi oyunları İstanbul'un farklı sahnelerinde seyircilere sunacak. İzmir Devlet Tiyatrosu ise "Hamlet", "Bir Düş Gibi" ve "Majestik" gibi oyunlarını tiyatro tutkunlarıyla buluşturacak. Hangi şehirlerde ücretsiz oyun sahnelenecek? Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Sivas, Van, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Samsun, Çorum, Denizli, Ordu ve Edirne gibi birçok şehirde de Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'ne özel oyunlarını ücretsiz olarak sahneleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-ersoy-devlet-tiyatrolari-genel-muduru-tamer-karadagli-ile-bir-araya-geldi-1074835461.html
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devlet tiyatroları, devlet tiyatrosu bilet al, tiyatro program, devlet tiyatroları program
Liste açıklandı: Devlet Tiyatroları, 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek
Dünya Tiyatro Günü için Devlet Tiyatroları, onlarca şehirde 38 oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek. Ücretsiz biletlere, 15 Mart itibarıyla DT gişelerinden ya da internetten erişebilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart'taki 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek. Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu, "Cimri"yi Etimesgut CKM, "Devlet Ana"yı Cüneyt Gökçer, "Son Gece Mahallesi"ni Şinasi sahnelerinde, "Kadınlar, Filler ve Saireler"i Küçük Tiyatro, "Siyahlı Kadın"ı Akün Sahnesi, "Esaretin Bedeli"ni İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi, "Gişe"yi Oda Tiyatrosu, "Hayal Dükkanı"nı Pursaklar DT Sahnesi'nde olacak.
İstanbul ve İzmir'de hangi oyunlar sahnelenecek?
İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Bella Figura", "Tek Başıma", "Sonbahara Son Güller" ve "Tamamen Doluyuz" gibi oyunları İstanbul'un farklı sahnelerinde seyircilere sunacak. İzmir Devlet Tiyatrosu ise "Hamlet", "Bir Düş Gibi" ve "Majestik" gibi oyunlarını tiyatro tutkunlarıyla buluşturacak.
Hangi şehirlerde ücretsiz oyun sahnelenecek?
Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Sivas, Van, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Samsun, Çorum, Denizli, Ordu ve Edirne gibi birçok şehirde de Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'ne özel oyunlarını ücretsiz olarak sahneleyecek.