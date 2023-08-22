https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-ersoy-devlet-tiyatrolari-genel-muduru-tamer-karadagli-ile-bir-araya-geldi-1074835461.html
Bakan Ersoy Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bir araya geldi
Bakan Ersoy Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T16:08+0300
2023-08-22T16:08+0300
2023-08-22T16:08+0300
türkiye
tamer karadağlı
devlet tiyatroları
mehmet nuri ersoy
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Bakan Ersoy'u DT Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ne gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı.Karadağlı, Bakan Ersoy'a ekim ayında perdelerini açacak DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi.Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230812/erdoganin-atama-karari-sonrasi-tamer-karadaglidan-ilk-yorum-su-an-kurum-on-planda-1074584581.html
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tamer karadağlı, devlet tiyatroları, mehmet nuri ersoy
tamer karadağlı, devlet tiyatroları, mehmet nuri ersoy
Bakan Ersoy Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bir araya geldi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.
Bakan Ersoy'u DT Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ne gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı.
Karadağlı, Bakan Ersoy'a ekim ayında perdelerini açacak DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.
Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi.
Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.