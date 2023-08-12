Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
13:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
15:04
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
17:35
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasına nasıl zarar verdi?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
20:50
2 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
21:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
21:47
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
13:05
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
13:41
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:05
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li büyük şirketler kaybı anladı: Rus pazarına dönmek istiyoruz
14:32
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasına nasıl zarar verdi?
16:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
17:35
1 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
19:00
4 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
23:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230812/erdoganin-atama-karari-sonrasi-tamer-karadaglidan-ilk-yorum-su-an-kurum-on-planda-1074584581.html
Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda
Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda
Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı'nın ilk sözleri, "Biraz zaman geçsin gerekli... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T12:25+0300
2023-08-12T12:26+0300
yaşam
tamer karadağlı
recep tayyip erdoğan
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049699658_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_72a42047d62f949dadc81e38e77f4bba.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı'dan açıklama geldi.TGRT'nin haberine göre Karadağlı, "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1074548022.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049699658_118:0:1185:800_1920x0_80_0_0_d508a886cd46cf305312cdaacf8cd4ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tamer karadağlı, recep tayyip erdoğan, atama
tamer karadağlı, recep tayyip erdoğan, atama

Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda

12:25 12.08.2023 (güncellendi: 12:26 12.08.2023)
© DHATamer Karadağlı
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© DHA
Abone olTelegram
Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı'nın ilk sözleri, "Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı'dan açıklama geldi.
TGRT'nin haberine göre Karadağlı, "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
TÜRKİYE
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Dün, 00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала