https://sputniknews.com.tr/20230812/erdoganin-atama-karari-sonrasi-tamer-karadaglidan-ilk-yorum-su-an-kurum-on-planda-1074584581.html

Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda

Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı'nın ilk sözleri, "Biraz zaman geçsin gerekli... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T12:25+0300

2023-08-12T12:25+0300

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yaşam

tamer karadağlı

recep tayyip erdoğan

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı'dan açıklama geldi.TGRT'nin haberine göre Karadağlı, "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230811/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1074548022.html

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tamer karadağlı, recep tayyip erdoğan, atama