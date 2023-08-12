https://sputniknews.com.tr/20230812/erdoganin-atama-karari-sonrasi-tamer-karadaglidan-ilk-yorum-su-an-kurum-on-planda-1074584581.html
Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda
Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda
Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı'nın ilk sözleri, "Biraz zaman geçsin gerekli... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T12:25+0300
2023-08-12T12:25+0300
2023-08-12T12:26+0300
yaşam
tamer karadağlı
recep tayyip erdoğan
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı'dan açıklama geldi.TGRT'nin haberine göre Karadağlı, "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1074548022.html
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tamer karadağlı, recep tayyip erdoğan, atama
tamer karadağlı, recep tayyip erdoğan, atama
Erdoğan'ın atama kararı sonrası Tamer Karadağlı'dan ilk yorum: Şu an kurum ön planda
12:25 12.08.2023 (güncellendi: 12:26 12.08.2023) Abone ol
Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı'nın ilk sözleri, "Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı'dan açıklama geldi.
TGRT'nin haberine göre Karadağlı, "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.