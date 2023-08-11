https://sputniknews.com.tr/20230811/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1074548022.html
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T00:06+0300
2023-08-11T00:06+0300
2023-08-11T00:35+0300
resmi gazete
türkiye
recep tayyip erdoğan
atama
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı.İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:06 11.08.2023 (güncellendi: 00:35 11.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun atandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı.
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.
General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.