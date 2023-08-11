https://sputniknews.com.tr/20230811/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1074548022.html

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T00:06+0300

2023-08-11T00:06+0300

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resmi gazete

türkiye

recep tayyip erdoğan

atama

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı.İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama