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'Leylek Köy'de yuvalar yetmiyor: 'Erken geldiler'
'Leylek Köy'de yuvalar yetmiyor: 'Erken geldiler'
Sputnik Türkiye
Gökova Körfezi’nin kenarında yer alan Ula’nın Akçapınar Mahallesi’ne Mart ayı sonu ve Nisan ayı başında gelen leylekler bu yıl Şubat ayının ortalarında geldi... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T14:40+0300
2024-03-14T15:26+0300
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Yerel halk arasında ’Leylek köy’ olarak da bilinen Akçapınar Mahallesi’ne daha erken gelen leylekler bu yıl da Şubat ayının sonlarında gelmeye başladı. Geçen yıllarda Nisan ayı başında veya Mart ayı sonunda geldiği ifade edilen leyleklerin erken gelişlerinde iklim değişikliğinin etkisinin bulunduğu düşünülüyor.'Yuvalar yetmiyor'Akçapınar Mahallesi'nde bulunan leylek yuvalarının geçen yıllara oranla leylek sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldığı ifade edildi.Akçapınar’a sürekli gelen erkek ve dişi leylek çiftlerin daha önceki yuvalarına yerleştiği görülürken, ilk defa gelen leyleklerin ise direkler üstünde yeni yuva yapmak için eşlerini beklediği belirtildi.Akçapınar Mahallesi’nin 25 yıldır muhtarlığını yapan Şükrü Arslan, Nisan ayında gelen leyleklerin iklim değişikliği nedeniyle Şubat ayının ikinci yarısında geldiğini belirterek, “Eskiden Mart ayının sonunda gelirlerdi. Nisan içinde gelirdi, Ağustos ayı içerisinde yumurtlarlar, yavrularını çıkarırlar giderlerdi. Bu sene çok enteresan Şubat ayının 17-18’inde ilk leyleğimiz mahallemize geldi. Biz de şaşırdık. Git gide leylekler daha erken gelmeye başladılar. Hava, iklim şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Herhalde bu hayvanlar zaten iklim şartlarına göre hareket eden canlılar. İlk etapta sayıları iyi görünüyor. Ama daha bir iki gün içeresinde geceleyin mahallemizin güney kısmından geliyorlar, buradaki boş yuvalara eşleri ile birlikte geliyorlar. Bunlar istedikleri zaman istedikleri yere yuva yapabiliyorlar. Elektrik tellerinden yuvaları görünce boş direklere yuva yapıyorlar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/yaren-leylek-adem-amcadan-sonra-esi-nazli-ile-de-bulustu-1081477988.html
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türkiye, leylek, leylek göçü, mehmet yuva, muğla
türkiye, leylek, leylek göçü, mehmet yuva, muğla

'Leylek Köy'de yuvalar yetmiyor: 'Erken geldiler'

14:40 14.03.2024 (güncellendi: 15:26 14.03.2024)
© AAYaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA
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Gökova Körfezi’nin kenarında yer alan Ula’nın Akçapınar Mahallesi’ne Mart ayı sonu ve Nisan ayı başında gelen leylekler bu yıl Şubat ayının ortalarında geldi. Leyleklerin erken gelmesi ve sayılarının artması ile yuva bulmalarında sorun yaşadıkları ifade edildi.
Yerel halk arasında ’Leylek köy’ olarak da bilinen Akçapınar Mahallesi’ne daha erken gelen leylekler bu yıl da Şubat ayının sonlarında gelmeye başladı. Geçen yıllarda Nisan ayı başında veya Mart ayı sonunda geldiği ifade edilen leyleklerin erken gelişlerinde iklim değişikliğinin etkisinin bulunduğu düşünülüyor.

'Yuvalar yetmiyor'

Akçapınar Mahallesi'nde bulunan leylek yuvalarının geçen yıllara oranla leylek sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldığı ifade edildi.
Akçapınar’a sürekli gelen erkek ve dişi leylek çiftlerin daha önceki yuvalarına yerleştiği görülürken, ilk defa gelen leyleklerin ise direkler üstünde yeni yuva yapmak için eşlerini beklediği belirtildi.
Akçapınar Mahallesi’nin 25 yıldır muhtarlığını yapan Şükrü Arslan, Nisan ayında gelen leyleklerin iklim değişikliği nedeniyle Şubat ayının ikinci yarısında geldiğini belirterek, “Eskiden Mart ayının sonunda gelirlerdi. Nisan içinde gelirdi, Ağustos ayı içerisinde yumurtlarlar, yavrularını çıkarırlar giderlerdi. Bu sene çok enteresan Şubat ayının 17-18’inde ilk leyleğimiz mahallemize geldi. Biz de şaşırdık. Git gide leylekler daha erken gelmeye başladılar. Hava, iklim şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Herhalde bu hayvanlar zaten iklim şartlarına göre hareket eden canlılar. İlk etapta sayıları iyi görünüyor. Ama daha bir iki gün içeresinde geceleyin mahallemizin güney kısmından geliyorlar, buradaki boş yuvalara eşleri ile birlikte geliyorlar. Bunlar istedikleri zaman istedikleri yere yuva yapabiliyorlar. Elektrik tellerinden yuvaları görünce boş direklere yuva yapıyorlar” dedi.
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