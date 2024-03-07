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SON DAKİKA | İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
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https://sputniknews.com.tr/20240307/yaren-leylek-adem-amcadan-sonra-esi-nazli-ile-de-bulustu-1081477988.html
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Sputnik Türkiye
Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, yaren, leylek, adem amca, dostluk, фото
fotoğraf, yaren, leylek, adem amca, dostluk, фото

Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu

12:31 07.03.2024
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Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren’in buluşması fotoğraflandı.
© AA / Alper TüydeşAdem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. - Sputnik Türkiye
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© AA / Alper Tüydeş
Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
© AA / Alper TüydeşGeçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Alper Tüydeş
Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
© AA / Alper TüydeşYaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.
Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Alper Tüydeş
Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.
© AA / Alper TüydeşYaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Alper Tüydeş
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
© AA / Alper Tüydeş"Yaren" leyleğin ardından eşi ''Nazlı''nın da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.
Yaren leyleğin ardından eşi ''Nazlı''nın da gelmesiyle Leylek köyüne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Alper Tüydeş
"Yaren" leyleğin ardından eşi ''Nazlı''nın da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.
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