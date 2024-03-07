Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu

Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren’in buluşması fotoğraflandı.