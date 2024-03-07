https://sputniknews.com.tr/20240307/yaren-leylek-adem-amcadan-sonra-esi-nazli-ile-de-bulustu-1081477988.html
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Sputnik Türkiye
Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T12:31+0300
2024-03-07T12:31+0300
2024-03-07T12:31+0300
multimedya
fotoğraf
yaren
leylek
adem amca
dostluk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081477164_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_489afcf63a772bf30c8f70249b4c3237.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081477164_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be1758091b919e850025e9de33b2ffae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fotoğraf, yaren, leylek, adem amca, dostluk, фото
fotoğraf, yaren, leylek, adem amca, dostluk, фото
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren’in buluşması fotoğraflandı.
© AA / Alper Tüydeş Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
© AA / Alper Tüydeş Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
© AA / Alper Tüydeş Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.
Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.
© AA / Alper Tüydeş Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
© AA / Alper Tüydeş "Yaren" leyleğin ardından eşi ''Nazlı''nın da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.
"Yaren" leyleğin ardından eşi ''Nazlı''nın da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.