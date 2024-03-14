https://sputniknews.com.tr/20240314/lavrov-rusyanin-politikasi-stratejik-ve-uzun-vadeli-1081692251.html

Lavrov: Rusya'nın politikası stratejik ve uzun vadeli

Lavrov: Rusya'nın politikası stratejik ve uzun vadeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, uyguladıkları politikanın stratejik ve uzun vadeli olduğunu, Batı’da olduğu gibi seçimden seçime değişmediğini söyledi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T14:45+0300

2024-03-14T14:45+0300

2024-03-14T14:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nin 90. kuruluş yıldönümü kutlama töreninde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Uluslararası arenadaki çizgimiz fırsatçı olmayan, uzun vadeli ve stratejik nitelik taşıyor. Başkanımız, 13 Mart’ta Rossiya televizyonuna açıklamasında bunu bir kez daha açık ve net olarak teyit etti. Bu politika çizgisi, birçok sözde ‘demokratik’ Batı ülkesinde olduğu gibi seçim döngüleri tarafından değil, devletimizin ve Rusya Federasyonu’nun tüm halklarının temel ulusal çıkarları tarafından belirlenmektedir” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uyguladığı politikanın halk tarafından destek gördüğünü kaydeden Lavrov, devletin ve ülke halkının ulusal çıkarları tarafından belirlendiğinin altını çizdiği konuşmasını, “Önümüzdeki seçim de bunu bir kez daha doğrulayacaktır” diye sürdürdü.Akademinin yaptığı çalışmaların iyi sonuçlar verdiğini kaydeden Lavrov, bakanlık olarak akademiye mümkün olan her türlü yardım ve desteği sağlamaya devam edeceklerini dile belirterek şunu dedi:Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi’nin tarihi 1934’te Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiserliği'ne bağlı Diplomasi ve Konsolosluk Çalışanlarının Eğitimi Enstitüsü’nün kurulmasıyla başladı. Enstitü, 1939’da Dışişleri Halk Komiserliği Yüksek Diplomasi Okulu olarak adlandırıldı. Günümüzde kullanılan adını da 1974’te alan bu kurumda diplomasi eğitiminin yanı sıra, 26 yabancı dil öğretiliyor.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dış politika, batı, rusya devlet başkanlığı seçimleri