https://sputniknews.com.tr/20240314/lavrov-avrupali-buyukelcilerin-rus-yetkililerle-gorusmeyi-reddetmeleri-kabalik-1081705680.html
Lavrov: Avrupalı büyükelçilerin Rus yetkililerle görüşmeyi reddetmeleri kabalık
Lavrov: Avrupalı büyükelçilerin Rus yetkililerle görüşmeyi reddetmeleri kabalık
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı büyükelçilerin kendisiyle görüşmeyi reddetmelerini kabalık olarak nitelendirdi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T22:32+0300
2024-03-14T22:32+0300
2024-03-14T22:32+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin Rus devlet yetkilileriyle iletişim kurma konusundaki ilgisizliğini dikkate alacağını söyledi.Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Vladimir Solovyov ile Akşam’ programına konuk olan Lavrov, “Bu benim için büyük bir muamma. Aslında bu bir kabalık. Rus devlet temsilcileriyle iletişim kurma fırsatı konusunda bu şekilde davranıyorlarsa, elbette buna ilgi duymadıklarını dikkate alacağız. Şimdi ofislerinde otursunlar, telefonda başkentleriyle konuşsunlar” dedi.Daha önce Lavrov, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde AB büyükelçilerini görüşmeye davet ettiğini, ancak reddettiklerini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun Rusya'daki büyükelçilerin çalışmalarına ilişkin soruları gündeme getirdiğini belirtmiş, Moskova’nın Lavrov ile görüşmek istemiyorlarsa, Avrupalı diplomatlardan Rusya'da ne yaptıklarına dair bir yanıt beklediğini ifade etmişti.
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sergey lavrov, ab, rusya
Lavrov: Avrupalı büyükelçilerin Rus yetkililerle görüşmeyi reddetmeleri kabalık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı büyükelçilerin kendisiyle görüşmeyi reddetmelerini kabalık olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin Rus devlet yetkilileriyle iletişim kurma konusundaki ilgisizliğini dikkate alacağını söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Vladimir Solovyov ile Akşam’ programına konuk olan Lavrov, “Bu benim için büyük bir muamma. Aslında bu bir kabalık. Rus devlet temsilcileriyle iletişim kurma fırsatı konusunda bu şekilde davranıyorlarsa, elbette buna ilgi duymadıklarını dikkate alacağız. Şimdi ofislerinde otursunlar, telefonda başkentleriyle konuşsunlar” dedi.
Daha önce Lavrov, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde AB büyükelçilerini görüşmeye davet ettiğini, ancak reddettiklerini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun Rusya'daki büyükelçilerin çalışmalarına ilişkin soruları gündeme getirdiğini belirtmiş, Moskova’nın Lavrov ile görüşmek istemiyorlarsa, Avrupalı diplomatlardan Rusya'da ne yaptıklarına dair bir yanıt beklediğini ifade etmişti.