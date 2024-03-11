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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240311/zaharova-ukraynanin-natoya-davet-edilmemesinin-nedenini-acikladi-1081575390.html
Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmemesinin nedenini açıkladı
Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmemesinin nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başta Polonya olmak üzere bazı NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’nın batısındaki bölgelere açık ilgi duyduğunu... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T09:23+0300
2024-03-11T09:23+0300
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Rus devlet kanalı Rossiya 1’e konuşan Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya neden davet edilmediği ile ilgili değerlendirmesinde, “Ukrayna bağlamında çok önemli bir faktör daha var. Aslında bu, herkesin sorduğu bir soru. Ukrayna neden NATO’ya davet edilmedi? Çünkü bu durumda mevcut sınırlarını tanımak zorunda kalacaklardı. Bunu yapmak NATO’nun işine yaramıyor. Çünkü Ukrayna’nın batı bölgeleri için başta Polonya’nın büyük planı var. Bunu gizlemeyi bile bıraktı” ifadesini kullandı.Zaharova, “Tüm bunları, Batılı sözde müttefiklerinin daha önce dost, ortak ve genç demokrasi dedikleri yeni kurbanını bir kez daha nasıl bölüştükleri açısından değerlendirmek gerekiyor” diye ekledi.Daha önce Foreign Policy, Doğu Avrupa ülkelerinin taleplerine rağmen ABD ve Almanya’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılım sürecini ertelemeye çalıştığını yazmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya davetin gönderilmesi için tüm müttefiklerin onay vermesi ve Ukrayna’nın tüm şartları yerine getirmesi gerektiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/polonya-disisleri-bakanindan-sok-itiraf-bazi-nato-ulkeleri-simdiden-ukraynaya-asker-gonderdi-1081562971.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, nato, kiev, brüksel, washington, nato üyeliği

Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmemesinin nedenini açıkladı

09:23 11.03.2024
© AP Photo / Virginia MayoUkrayna NATO
Ukrayna NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başta Polonya olmak üzere bazı NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’nın batısındaki bölgelere açık ilgi duyduğunu belirtirken, Kiev’in ittifaka davet edilmesinin mevcut Ukrayna sınırlarını tanımak anlamına geleceğini hatırlattı.
Rus devlet kanalı Rossiya 1’e konuşan Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya neden davet edilmediği ile ilgili değerlendirmesinde, “Ukrayna bağlamında çok önemli bir faktör daha var. Aslında bu, herkesin sorduğu bir soru. Ukrayna neden NATO’ya davet edilmedi? Çünkü bu durumda mevcut sınırlarını tanımak zorunda kalacaklardı. Bunu yapmak NATO’nun işine yaramıyor. Çünkü Ukrayna’nın batı bölgeleri için başta Polonya’nın büyük planı var. Bunu gizlemeyi bile bıraktı” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Tüm bunları, Batılı sözde müttefiklerinin daha önce dost, ortak ve genç demokrasi dedikleri yeni kurbanını bir kez daha nasıl bölüştükleri açısından değerlendirmek gerekiyor” diye ekledi.
Daha önce Foreign Policy, Doğu Avrupa ülkelerinin taleplerine rağmen ABD ve Almanya’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılım sürecini ertelemeye çalıştığını yazmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya davetin gönderilmesi için tüm müttefiklerin onay vermesi ve Ukrayna’nın tüm şartları yerine getirmesi gerektiğini dile getirmişti.
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