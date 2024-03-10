https://sputniknews.com.tr/20240310/polonya-disisleri-bakanindan-sok-itiraf-bazi-nato-ulkeleri-simdiden-ukraynaya-asker-gonderdi-1081562971.html

Polonya Dışişleri Bakanı’ndan şok itiraf: Bazı NATO ülkeleri şimdiden Ukrayna'ya asker gönderdi

Polonya Dışişleri Bakanı’ndan şok itiraf: Bazı NATO ülkeleri şimdiden Ukrayna'ya asker gönderdi

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkenin ittifaka katılımının 25. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen ve Sejm RP adlı YouTube kanalında yayınlanan... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T16:16+0300

2024-03-10T16:16+0300

2024-03-10T16:17+0300

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Sikorski, ‘bazı politikacıların aksine’ hangi devletlerin oraya asker gönderdiğini açıklamayacağını vurgularken, “NATO'dan askerler zaten Ukrayna'da” iddiasında bulundu.Polonya Dışişleri Bakanı, bir gün önce yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin Ukrayna'da bulunmasının ‘düşünülemez bir plan olmadığını’ söylemişti.Sikorski ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Batılı ülkelerin askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığına ilişkin girişimini de takdir ettiğini belirtmişti.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Polonya'nın NATO birliklerinin transferi için büyük bir havaalanı inşa etmesi gerektiğini ekledi.İngiliz Daily Express gazetesi, ABD'nin Kiev'e yardım etmemesi nedeniyle Avrupa'nın Ukrayna'ya asker göndermeyi tartıştığını yazarken, haberinde, “Aslında sorun şimdi daha vahim çünkü ABD geri çekildi ve yardım etmeyi bıraktı. Avrupa şimdi korkunç bir ikilemle karşı karşıya. Ya Ukrayna'nın cephanesinin tükenmesini izleyecek, ya da Ukrayna'ya doğrudan yardım etmek zorunda kalacak” ifadesini kullanmıştı.Öte yandan ABD merkezli Dış İlişkiler Konseyi üyesi ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eski Avrupa danışmanı Charles Kupchan, Alman gazetesi Berliner Zeitung'a verdiği demeçte, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Rusya ile askeri çatışma riskinin yüksek olması nedeniyle Ukrayna'ya asker göndermeye karar vermeyeceğini söyledi.Kupchan, “Çatışmanın başlangıcından bu yana NATO üyesi ülkeler, ittifak ile Rusya arasında gerilimin tırmanmasını ve doğrudan çatışmayı önlemek için makul ölçüde dikkatli davrandılar. Bu nedenle Fransız, Polonyalı ya da Alman birliklerinin cepheye gönderilmesini beklemiyorum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240310/italyadan-kieve-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-yanit-paris-nato-adina-konusamaz-1081557560.html

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