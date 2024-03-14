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https://sputniknews.com.tr/20240314/kremlin-putinin-kiselev-ile-yaptigi-roportaja-batinin-verdigi-tepkiyi-degerlendirdi-1081688837.html
Kremlin, Putin'in Kiselev ile yaptığı röportaja Batı'nın tepkisini değerlendirdi
Kremlin, Putin'in Kiselev ile yaptığı röportaja Batı'nın tepkisini değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportaja Beyaz Saray'ın verdiği tepki hakkında konuşan Peskov, Batı'nın Rus liderin... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T13:08+0300
2024-03-14T13:09+0300
dünya
vladimir putin
dmitriy kiselev
ria novosti
röportaj
kremlin
abd
moskova
washington
beyaz saray
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Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'in gazeteci Kiselev ile yaptığı röportaj hakkında bilgilendirildiğini duyurmuş, söyleşide bahsi geçen nükleer güçlerle ilgili açıklamaların Washington'da ‘sorumsuzca’ yapılmış açıklama olarak değerlendirildiğini söylemişti.Rus liderin yaptığı açıklamaların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ima eden Peskov, Beyaz Saray’dan gelen tepkiyle ilgili, “Bu tamamen kasıtlı olarak bağlamından koparılmış bir ifadedir. Aslında Putin bu röportajda nükleer silah kullanımına ilişkin herhangi bir tehditte bulunmamıştır. Öncelikle, gazetecinin sorularını yanıtlamış, herhangi bir özel açıklama yapmamıştır. Putin, nükleer silahların kullanılmasını kaçınılmaz kılabilecek nedenlerden bahsetmiştir. Bunlar, ilgili belgelerimizde (Rusya’nın güvenlik doktrini) belirtilen ve tüm dünyanın çok iyi bildiği nedenlerdir” diye konuştu.Peskov, Batı'daki herkesin, çatışmalar sırasında ortaya çıkan çeşitli durumlara rağmen, Rusya’nın taktik nükleer silah kullanmayı düşünmediğine dair net açıklamalarını kasıtlı olarak ihmal ettiğini vurgularken, Putin'in Kiselev ile yaptığı röportaja Beyaz Saray'ın verdiği tepkiyle ilgili değerlendirmesini, “Bu kasıtlı bir bağlam çarpıtması ve Putin'i dinleme isteksizliğidir. Bu yeni bir şey değil. Bu tutum, uzun zamandır ve özellikle de son iki yıldır çok yoğun bir şekilde gözlemlediğimiz bir şey" dedi.Putin ne demişti?Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e bir gün önce verdiği röportajda Rusya'nın iç ve dış siyasetindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Putin, Kiselev’in, “Geçen yıl Harkov ve Herson ile bağlantılı olarak cephedeki zor anlarda taktik nükleer silah kullanımı hakkında herhangi bir düşünceniz oldu mu?” sorusuna verdiği yanıtında, oradaki durumun Ukrayna ordusu için trajedi olduğunu söylerken, Rusya’nın kitle imha silahlarını kullanmasına gerek bile olmadığını vurgulamıştı.Putin, “Kiev’deki yöneticiler, Ukrayna askerlerini ölüme gönderme kararını muhtemelen siyasi mülahazalara dayanarak, savunmamızı aşmak için bir şansları olduğunu, sol yakada bir köprübaşına sahip oldukları gerçeğine atıfta bulunarak ek para alma şansları olduğunu düşünerek alıyor” ifadesini kullanırken, geçilmesi imkansız savunma hatlarına gerçeklikten uzak kararlarla ölüme gönderilen Ukraynalı askerlerin durumunun trajedi olduğunu, Rusya’nın kitle imha silahları kullanmasına gerek olmadığını söyledi.Öte yandan silahların kullanılmak için var olduğunu dışlamayan Rus lider, ifadesini, “Bizim kendi prensiplerimiz var. Bu ilkelere göre Rus devletinin varlığı söz konusu olduğunda, egemenliğimize ve bağımsızlığımıza zarar verilmesi söz konusu olduğunda, bahsettiğiniz silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahı kullanmaya hazırız. Stratejimizde herşey açıklanmıştır. Bunu değiştirmedik” sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html
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vladimir putin, dmitriy kiselev, ria novosti, röportaj, kremlin, abd, moskova, washington, beyaz saray, dmitriy peskov, nükleer silah, kitle imha silahları, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir putin, dmitriy kiselev, ria novosti, röportaj, kremlin, abd, moskova, washington, beyaz saray, dmitriy peskov, nükleer silah, kitle imha silahları, ukrayna, ukrayna krizi

Kremlin, Putin'in Kiselev ile yaptığı röportaja Batı'nın tepkisini değerlendirdi

13:08 14.03.2024 (güncellendi: 13:09 14.03.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportaja Beyaz Saray'ın verdiği tepki hakkında konuşan Peskov, Batı'nın Rus liderin ‘‘Ukrayna’da kitle imha silahı kullanmaya ihtiyacımız bile yok” açıklamalarını kasıtlı olarak atladığını söyledi.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'in gazeteci Kiselev ile yaptığı röportaj hakkında bilgilendirildiğini duyurmuş, söyleşide bahsi geçen nükleer güçlerle ilgili açıklamaların Washington'da ‘sorumsuzca’ yapılmış açıklama olarak değerlendirildiğini söylemişti.
Rus liderin yaptığı açıklamaların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ima eden Peskov, Beyaz Saray’dan gelen tepkiyle ilgili, “Bu tamamen kasıtlı olarak bağlamından koparılmış bir ifadedir. Aslında Putin bu röportajda nükleer silah kullanımına ilişkin herhangi bir tehditte bulunmamıştır. Öncelikle, gazetecinin sorularını yanıtlamış, herhangi bir özel açıklama yapmamıştır. Putin, nükleer silahların kullanılmasını kaçınılmaz kılabilecek nedenlerden bahsetmiştir. Bunlar, ilgili belgelerimizde (Rusya’nın güvenlik doktrini) belirtilen ve tüm dünyanın çok iyi bildiği nedenlerdir” diye konuştu.
Peskov, Batı'daki herkesin, çatışmalar sırasında ortaya çıkan çeşitli durumlara rağmen, Rusya’nın taktik nükleer silah kullanmayı düşünmediğine dair net açıklamalarını kasıtlı olarak ihmal ettiğini vurgularken, Putin'in Kiselev ile yaptığı röportaja Beyaz Saray'ın verdiği tepkiyle ilgili değerlendirmesini, “Bu kasıtlı bir bağlam çarpıtması ve Putin'i dinleme isteksizliğidir. Bu yeni bir şey değil. Bu tutum, uzun zamandır ve özellikle de son iki yıldır çok yoğun bir şekilde gözlemlediğimiz bir şey" dedi.

Putin ne demişti?

Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e bir gün önce verdiği röportajda Rusya'nın iç ve dış siyasetindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Putin, Kiselev’in, “Geçen yıl Harkov ve Herson ile bağlantılı olarak cephedeki zor anlarda taktik nükleer silah kullanımı hakkında herhangi bir düşünceniz oldu mu?” sorusuna verdiği yanıtında, oradaki durumun Ukrayna ordusu için trajedi olduğunu söylerken, Rusya’nın kitle imha silahlarını kullanmasına gerek bile olmadığını vurgulamıştı.
Putin, “Kiev’deki yöneticiler, Ukrayna askerlerini ölüme gönderme kararını muhtemelen siyasi mülahazalara dayanarak, savunmamızı aşmak için bir şansları olduğunu, sol yakada bir köprübaşına sahip oldukları gerçeğine atıfta bulunarak ek para alma şansları olduğunu düşünerek alıyor” ifadesini kullanırken, geçilmesi imkansız savunma hatlarına gerçeklikten uzak kararlarla ölüme gönderilen Ukraynalı askerlerin durumunun trajedi olduğunu, Rusya’nın kitle imha silahları kullanmasına gerek olmadığını söyledi.
Öte yandan silahların kullanılmak için var olduğunu dışlamayan Rus lider, ifadesini, “Bizim kendi prensiplerimiz var. Bu ilkelere göre Rus devletinin varlığı söz konusu olduğunda, egemenliğimize ve bağımsızlığımıza zarar verilmesi söz konusu olduğunda, bahsettiğiniz silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahı kullanmaya hazırız. Stratejimizde herşey açıklanmıştır. Bunu değiştirmedik” sözleriyle sonlandırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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