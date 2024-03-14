https://sputniknews.com.tr/20240314/konyada-turk-yildizlari-ucagi-dustu-1081689076.html
Konya’da Türk Yıldızları uçağı düştü
Konya’da Türk Yıldızları uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait F5 gösteri uçağı piste inişi sırasında düştü.Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı sınırları içinde kaza kırıma... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T13:17+0300
2024-03-14T13:17+0300
2024-03-14T13:27+0300
türkiye
konya
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uçak
kaza
uçak kazası
uçak kazaları
türk yıldızları
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Konya’da 3. Ana Jet Üssü’nde Türk yıldızları'nın eğitim uçağı iniş yapacağı sırada düştü. Saat 12.50-12.52 sırasında gerçekleşen olay sonrası uçak Türk Yıldızları parkına düştü.Ambulansla tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilot gözetim altına alındı.Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve askeri ekip sevk edildi.Uçağın düşüş sebebi detaylı inceleme sonucu belli olacak.
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türk yıldızları, uçak kazası, konya uçak, konya kaza
türk yıldızları, uçak kazası, konya uçak, konya kaza
Konya’da Türk Yıldızları uçağı düştü
13:17 14.03.2024 (güncellendi: 13:27 14.03.2024)
Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait F5 gösteri uçağı piste inişi sırasında düştü.Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı sınırları içinde kaza kırıma uğrayan uçağın pilotu paraşütle atlamayı başardı.
Konya’da 3. Ana Jet Üssü’nde Türk yıldızları'nın eğitim uçağı iniş yapacağı sırada düştü. Saat 12.50-12.52 sırasında gerçekleşen olay sonrası uçak Türk Yıldızları parkına düştü.
Ambulansla tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilot gözetim altına alındı.
Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve askeri ekip sevk edildi.
Uçağın düşüş sebebi detaylı inceleme sonucu belli olacak.