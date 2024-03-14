https://sputniknews.com.tr/20240314/konut-satislari-subatta-artti-1081681087.html

Konut satışları şubatta arttı

Konut satışları şubatta arttı

Sputnik Türkiye

Konut satışları şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 93 bin 902 adet oldu. Kredili satışlar ve yabancılara satışlar azalmaya devam etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

konut

ekonomi

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Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902'ye yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,3 artışla 93 bin 902'ye çıktı.Konut satışlarının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 174 bin 210 olduğu belirlendi.Şubatta konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu.Bu kenti 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026da-yeniden-tek-rakamli-enflasyon-rakamlarina-ulasacagiz-1081670663.html

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