https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026da-yeniden-tek-rakamli-enflasyon-rakamlarina-ulasacagiz-1081670663.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026’da yeniden tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026’da yeniden tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2026’da Allah’ın izniyle yeniden tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşacağız. Bu bir süreç. Planımızı, programımızı... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T21:21+0300

2024-03-13T21:21+0300

2024-03-13T21:21+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

cevdet yılmaz

ak parti

enflasyon

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e gitti. Valilik ve iş dünyası ziyaretlerinin ardından düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada vatandaşlara hitap etti.'20-21 yıllık bir döneme asırlık hizmetleri sığdırmamız mümkün oldu'AK Parti’nin 21 yıllık dönemde asırlık hizmetler yaptığını belirten Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli üzerinde durur şöyle söyler; ‘biz bu millete efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldik’ der. Biz de onunla birlikte yol arkadaşları olarak, bu millete efendilik değil hizmetkar olma anlayışıyla gece gündüz koşturuyoruz. Masa başında değil, alandayız. İnsanımızla birlikteyiz, her an milletimizle iç içeyiz. Cumhur İttifakı olarak biz, millete hizmetkar olmayı en büyük şeref olarak görüyoruz ve bu anlayışladır ki, 20-21 yıllık bir döneme asırlık hizmetleri sığdırmamız mümkün oldu. Bu anlayışla eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla da yolumuza devam edeceğiz” dedi.'Geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 3 civarında büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyümeyi başardı'Türkiye ekonomisinin geçen yıl ciddi bir büyüme gösterdiği vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:'Dünyanın, Türkiye’nin zor bir döneminden geçiyoruz'"Dünyanın, Türkiye’nin zor bir döneminden geçiyoruz. Kuzeyimizde savaş, güneyde çatışmalar, savaşlar, diğer taraftan pandemi sonrası dünya hala tam olarak toparlanabilmiş değil" diye devam eden Yılmaz, "Bunların üstüne bir de tarihimizin en büyük afetini yaşadık. Maalesef 11 ilimiz, 14 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Bütün bu ağır koşullara rağmen, çok şükür Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 3 civarında büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyümeyi başardı. Dünyanın 1.5 puan üstünde. Bütün bu olumsuzluklara rağmen. Diğer taraftan ihracatımız 256 milyar doları buldu, turizm gelirimiz 54 milyar doların üzerine çıktı, istihdamımız 32 milyon seviyesini aştı. Tarihimizde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1,1 trilyonun da üstüne çıktı. Kişi başına gelirimiz 13 bin 110 dolarlara ulaştı. Bütün bunlar Türkiye’nin geçen yıl sağladığı başarı” diye konuştu.'2025 yılında orta vadeli programımıza göre yüzde 15’lere düşecek'Enflasyonda düşüşler yaşanacağın altını çizen Yılmaz, “Nerede sıkıntımız var, enflasyonda. Reel ekonomi de gerçekten çok iyiyiz. Üretim artıyor, ihracat artıyor, büyüme artıyor, turizm gelirlerimiz artıyor. Sıkıntımız fiyat istikrarında bu noktada da yeni planlarımızı, programlarımızı yapmış durumdayız. Orta vadeli programımızı hayata geçiriyoruz. Adım adım inşallah o konuda da sonuçlar alacağız. Yıllık bazda sonuçların alınması biraz zaman istiyor, bu Mayıs’tan sonra Haziran, Temmuz gibi yaz döneminde yıllık bazda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz inşallah. 2025 yılında orta vadeli programımıza göre yüzde 15’lere düşecek, 2026’da ise Allah’ın izniyle yeniden tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşacağız. Bu bir süreç. Planımızı, programımızı yapmış durumdayız. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz” dedi.'Spekülasyonlara, manipülasyonlara hiçbir şekilde prim vermeyin'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20240312/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-cari-acik-degerlendirmesi-1081630001.html

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cevdet yılmaz, ak parti, enflasyon, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı