https://sputniknews.com.tr/20240312/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-cari-acik-degerlendirmesi-1081630001.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T19:16+0300
2024-03-12T19:16+0300
2024-03-12T19:20+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
cari açık
dış ticaret
orta vadeli program (ovp)
orta vadeli program
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22.6 milyar dolar azalarak 37.5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti. 'OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz'Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bakan-simsek-cari-acik-rakamlarini-degerlendirdi-yuzde-3un-altina-gerileyecek-1081619465.html
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cevdet yılmaz, cari açık, dış ticaret, orta vadeli program (ovp), orta vadeli program
cevdet yılmaz, cari açık, dış ticaret, orta vadeli program (ovp), orta vadeli program
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi
19:16 12.03.2024 (güncellendi: 19:20 12.03.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22.6 milyar dolar azalarak 37.5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.
'OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz'
Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8.2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.