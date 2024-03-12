https://sputniknews.com.tr/20240312/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-cari-acik-degerlendirmesi-1081630001.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T19:16+0300

2024-03-12T19:16+0300

2024-03-12T19:20+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

cari açık

dış ticaret

orta vadeli program (ovp)

orta vadeli program

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22.6 milyar dolar azalarak 37.5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti. 'OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz'Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/bakan-simsek-cari-acik-rakamlarini-degerlendirdi-yuzde-3un-altina-gerileyecek-1081619465.html

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cevdet yılmaz, cari açık, dış ticaret, orta vadeli program (ovp), orta vadeli program