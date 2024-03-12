https://sputniknews.com.tr/20240312/bakan-simsek-cari-acik-rakamlarini-degerlendirdi-yuzde-3un-altina-gerileyecek-1081619465.html
Bakan Şimşek cari açık rakamlarını değerlendirdi: Yüzde 3'ün altına gerileyecek
Bakan Şimşek cari açık rakamlarını değerlendirdi: Yüzde 3'ün altına gerileyecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:57+0300
2024-03-12T14:57+0300
2024-03-12T14:57+0300
ekonomi
mehmet şimşek
cari açık
ekonomi
dış ticaret
hazine ve maliye bakanlığı
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Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240301/merkez-bankasi-odeme-sistemi-guncellendi-1081259811.html
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mehmet şimşek, cari açık, ekonomi, dış ticaret, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, cari açık, ekonomi, dış ticaret, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek cari açık rakamlarını değerlendirdi: Yüzde 3'ün altına gerileyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.