https://sputniknews.com.tr/20240314/isvicre-disisleri-bakani-cassis-rusyayi-ukrayna-muzakere-surecine-dahil-etmek-istiyoruz-1081675005.html
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Rusya'yı Ukrayna müzakere sürecine dahil etmek istiyoruz
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Rusya'yı Ukrayna müzakere sürecine dahil etmek istiyoruz
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, düzenlenecek Ukrayna konulu konferansına ilişkin "Bu girişimin amacı, Rusya'nın katılımını sağlamak. Buradaki fikir... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T02:24+0300
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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, SRF televizyonuna demecinde, İsviçre’nin Ukrayna ihtilafına ilişkin barış girişiminin amacının Rusya'yı müzakere sürecine dahil etmek olduğunu söyledi.Cassis, “Bu girişimin amacı, Rusya'nın katılımını sağlamak. Buradaki fikir, bu barış konferansının bir süreç, bir yol açacağı ve Rusya'nın mutlaka bu sürece katılması gerektiğidir. Ocak ayında Davos'ta Ruslar olmadan barış olmayacağını söylemiştim. Bu tutumum değişmedi” dedi.Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240314/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-catismalar-devam-ederse-ukrayna-odessa-ve-harkovu-kaybedecek-1081673760.html
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isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ignazio cassis, vladimir zelenskiy, mariya zaharova
isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ignazio cassis, vladimir zelenskiy, mariya zaharova
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Rusya'yı Ukrayna müzakere sürecine dahil etmek istiyoruz
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, düzenlenecek Ukrayna konulu konferansına ilişkin "Bu girişimin amacı, Rusya'nın katılımını sağlamak. Buradaki fikir, bu barış konferansının bir süreç, bir yol açacağı ve Rusya'nın mutlaka bu sürece katılması gerektiğidir" dedi.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, SRF televizyonuna demecinde, İsviçre’nin Ukrayna ihtilafına ilişkin barış girişiminin amacının Rusya'yı müzakere sürecine dahil etmek olduğunu söyledi.
Cassis, “Bu girişimin amacı, Rusya'nın katılımını sağlamak. Buradaki fikir, bu barış konferansının bir süreç, bir yol açacağı ve Rusya'nın mutlaka bu sürece katılması gerektiğidir. Ocak ayında Davos'ta Ruslar olmadan barış olmayacağını söylemiştim. Bu tutumum değişmedi” dedi.
Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.