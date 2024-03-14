https://sputniknews.com.tr/20240314/isvicre-disisleri-bakani-cassis-rusyayi-ukrayna-muzakere-surecine-dahil-etmek-istiyoruz-1081675005.html

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Rusya'yı Ukrayna müzakere sürecine dahil etmek istiyoruz

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Rusya'yı Ukrayna müzakere sürecine dahil etmek istiyoruz

Sputnik Türkiye

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, düzenlenecek Ukrayna konulu konferansına ilişkin "Bu girişimin amacı, Rusya'nın katılımını sağlamak. Buradaki fikir... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T02:24+0300

2024-03-14T02:24+0300

2024-03-14T02:24+0300

ukrayna krizi

isviçre

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

ignazio cassis

vladimir zelenskiy

mariya zaharova

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0e/1081675108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d71673079b634c7fc2c76a570ecd833.jpg

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, SRF televizyonuna demecinde, İsviçre’nin Ukrayna ihtilafına ilişkin barış girişiminin amacının Rusya'yı müzakere sürecine dahil etmek olduğunu söyledi.Cassis, “Bu girişimin amacı, Rusya'nın katılımını sağlamak. Buradaki fikir, bu barış konferansının bir süreç, bir yol açacağı ve Rusya'nın mutlaka bu sürece katılması gerektiğidir. Ocak ayında Davos'ta Ruslar olmadan barış olmayacağını söylemiştim. Bu tutumum değişmedi” dedi.Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240314/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-catismalar-devam-ederse-ukrayna-odessa-ve-harkovu-kaybedecek-1081673760.html

isviçre

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ignazio cassis, vladimir zelenskiy, mariya zaharova