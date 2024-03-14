https://sputniknews.com.tr/20240314/istanbulda-chpden-istifa-eden-400-kisi-ak-partiye-katildi-1081701566.html

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye katılan 400 kişiyi temsilen kanaat önderlerine rozetleri takıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yaptığı açıklamada "31... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T18:57+0300

2024-03-14T18:57+0300

2024-03-14T18:57+0300

ak parti

chp

istifa

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AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok konuda mesafe aldıklarını söyledi.Kabaktepe, yüreklerinin her zaman kardeşlerine açık olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Bu anlamda gönlümüzü, yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız. Buna eminim. İstanbul'umuz için alacağız, ilçelerimiz için alacağız" dedi.Geçen hafta da partiye katılım töreni düzenlediklerini anımsatan Kabaktepe, bu programın enerjilerini, coşkularını ve inançlarını artırdığını söyledi.Partiye katılanlar adına konuşan Abdül Hafız Aydın da 2009'dan bu yana hasret çektiğini, sevdiği yuvasına geri döndüğü için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, yarından itibaren dostları, arkadaşları ve kanaat önderleriyle sahaya ineceklerini belirtti.Aydın, halkın desteğiyle seçimi kazanacaklarını, bu yarışı çok önde bitireceklerinden emin olduğunu ifade etti.Törende, parti yöneticileri tarafından, teşkilata üye olanları temsilen Doğu bölgelerinden kanaat önderlerine parti rozeti takıldı.

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ak parti, chp, istifa