https://sputniknews.com.tr/20240314/ingiltere-ve-turkiye-yeni-bir-serbest-ticaret-anlasmasi-icin-gorusmelere-basladi-1081690610.html

İngiltere ve Türkiye yeni bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başladı

İngiltere ve Türkiye yeni bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başladı

Sputnik Türkiye

İngiltere ve Türkiye, malların yanı sıra hizmetlerin de yeni bir anlaşmaya dahil edilmesi amacıyla Perşembe günü yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA)... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T14:05+0300

2024-03-14T14:05+0300

2024-03-14T14:05+0300

dünya

türkiye

ingiltere

serbest ticaret

serbest ticaret anlaşması

nato

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İngiltere Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch yaptığı açıklamada "Halihazırda gelişen bir ticari ilişkimiz var ve bu ilişki yeni ve modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasıyla daha da güçlenecek" dedi.Badenoch, yeni bir anlaşmanın İngiltere'nin hizmet sektörüne 'bu büyüyen pazarda rekabet avantajı sağlayabileceğini ve İngiltere genelinde istihdamı destekleme potansiyeline sahip olduğunu' söyledi.Ticaret Bakanlığı, NATO müttefiki olan Türkiye ile müzakerelerin ilk turunun yaz aylarında yapılmasının beklendiğini söyledi.Böyle bir anlaşmanın, İngiliz tüketicilerin Türk mallarına erişimini artırabileceği ve İngiliz firmalarına hizmet sektörü anlamında bir fırsat sağlayabileceği ifade edildi.İngiltere'nin Türkiye ile halihazırda bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmakla birlikte bu anlaşma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte devre dışı kalmıştı. Ancak geçen yıl her iki tarafın yaptığı incelemeler sonucunda yeni bir anlaşma kapsamında iyileştirme yapılabilecek alanlar olduğu sonucuna varılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/ingiliz-bakan-cartlidge-ingiltere-turkiye-iliskileri-her-zamankinden-daha-guclu-1074037431.html

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türkiye, ingiltere, serbest ticaret, serbest ticaret anlaşması, nato