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https://sputniknews.com.tr/20230727/ingiliz-bakan-cartlidge-ingiltere-turkiye-iliskileri-her-zamankinden-daha-guclu-1074037431.html
İngiliz Bakan Cartlidge: İngiltere-Türkiye ilişkileri her zamankinden daha güçlü
İngiliz Bakan Cartlidge: İngiltere-Türkiye ilişkileri her zamankinden daha güçlü
İngiltere Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cartlidge, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T01:47+0300
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cartlidge'in İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF'23) ziyaret ettiği belirtildi.Açıklamada, Cartlidge'in, fuarda ihracat fırsatları ve savunma sanayinde daha fazla işbirliği konularını ele almak üzere Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldiği ifade edildi.Görüşmelerde, ekipman, ihracat ve ortak alanlarda daha fazla işbirliği fırsatları dahil bir dizi konunun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiği vurgulandı.İstanbul'da düzenlenen fuarda gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ardından İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ilişkilerinin güçlenmeye devam edeceğinin altı çizildi.Açıklamada, "Türkiye ile hava, kara ve deniz alanlarını kapsayan güçlü ve büyüyen savunma sanayi ilişkisi kuruldu. Özellikle İngiltere endüstrisi TF-X savaş uçaklarını geliştirmek için Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.'Ortak güvenlik sorunlarımızı ele almaya kararlıyız'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Cartlidge, şunları kaydetti: "İngiltere-Türkiye ilişkileri her zamankinden daha güçlü. Sanayilerimizle kalıcı savunma ortaklığını paylaşıyoruz ve ortak güvenlik sorunlarımızı ele almaya kararlıyız. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum ve bu bağları derinleştirmeyi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum."
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ingiltere, türkiye

İngiliz Bakan Cartlidge: İngiltere-Türkiye ilişkileri her zamankinden daha güçlü

01:47 27.07.2023
© AAİngiltere - Türkiye
İngiltere - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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İngiltere Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cartlidge, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cartlidge'in İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF'23) ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Cartlidge'in, fuarda ihracat fırsatları ve savunma sanayinde daha fazla işbirliği konularını ele almak üzere Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldiği ifade edildi.
Görüşmelerde, ekipman, ihracat ve ortak alanlarda daha fazla işbirliği fırsatları dahil bir dizi konunun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiği vurgulandı.
İstanbul'da düzenlenen fuarda gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ardından İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ilişkilerinin güçlenmeye devam edeceğinin altı çizildi.
Açıklamada, "Türkiye ile hava, kara ve deniz alanlarını kapsayan güçlü ve büyüyen savunma sanayi ilişkisi kuruldu. Özellikle İngiltere endüstrisi TF-X savaş uçaklarını geliştirmek için Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

'Ortak güvenlik sorunlarımızı ele almaya kararlıyız'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Cartlidge, şunları kaydetti: "İngiltere-Türkiye ilişkileri her zamankinden daha güçlü. Sanayilerimizle kalıcı savunma ortaklığını paylaşıyoruz ve ortak güvenlik sorunlarımızı ele almaya kararlıyız. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum ve bu bağları derinleştirmeyi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum."
Türkiye-İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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