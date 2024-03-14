İl il son anket sonuçlarını paylaştı: 'Çok şaşırdım'

Bağcılar'da ciddi bir fark var. Abdullah Özdemir 61,1 bir oy oranına sahip gözüküyor. Yine altını çizeceğim, burada da İYİ Parti yine 3. parti olarak karşımızda çıkıyor. Burası Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın başa baş aldığı bir yer değil zaten ancak burada yine de bir oy artışı var.

Üsküdar'da AK Parti Hilmi Türkmen 50,4, CHP adayı Sinem Dedetaş 40,1. Kritik ilçelerden bir tanesi de burasıdır. Hilmi Bey'in burada kişisel bir başarısı var. Farkın 8 puan altına ineceğini düşünmüyorum.

Tuzla'da da büyük sürpriz var. AK Parti Şadi Yazıcı 48,5, CHP Eren Ali Bingöl 36,8.

Bahçelievler'de AK Parti Hakan Bahadır 55,3 CHP ise 30,2 oranına sahip. Burada Milli Yol Partisi de 1'in üzerinde çıkan partilerden bir tanesi. CHP'nin burada 7,5 puanı İYİ Parti'ye gitmiş. Zafer Partisi demek Kılıçdaroğlu'na vermiş o seçimde. Hakan Bahadır Kemal Bey'e oy vermiş bir bölüm insandan da oy almış bu orana göre.

Pendik'te AK Parti Adayı Ahmet Cin 56,3 CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı 32,9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu denli bir fark yok. Pendik'te genelde Türkiye sonuçlarına yakın sonuçlar çıkıyor. Fark baya büyük. Bu tablolara bakınca anımsarsanız daha önce CHP'yi bir şekilde eleştirmiştim. Bu ilçelerde İYİ Parti'ye 'geliyorsan gel modu' yapılması en başından beri doğru değilmiş. Bu ortaya çıkmış oldu bir kez daha bu oranlarla. Sarıyer'de de ilginç bir tablo ortaya çıkacak gibi gözüküyor ancak o henüz yetişmedi. Oradaki CHP adayı bağımsız olarak aday oldu. Şükrü Genç, AK Parti ve CHP kafa kafayaysa, CHP seçmeni anketlere bakarak sorgulayacak.

Çekmeköy'de AK Parti Ahmet Poyraz 46,1 CHP Orhan Çerkez 35,2, İYİ Parti 7,5.

Kağıthane AK Parti Mevlüt Öztekin 55,5 CHP'de Tonguç Çoban 25,6 DEM Parti 6,7 oy oranında gözüküyor. Kağıthane'de inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Kişisel performans ve başarısı vardır burada Mevlüt Öztekin'in.