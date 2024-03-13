9 anket şirketinden İstanbul için son seçim durumu: Hangi aday önde?
13:00 13.03.2024 (güncellendi: 13:14 13.03.2024)
© AASeçim
© AA
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İstanbul'daki yarışın seyrini belirleyecek adayın kim olacağı merak konusu olurken, son seçim anketleri Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında sıkı bir rekabetin gerçekleştiğini verilerle ortaya koyuyor. Seçmen, 'İstanbul'da kim önde' sorusuna cevap ararken, son bir ay içinde 9 farklı anket şirketi tarafından açıklanan sonuçlar dikkat çekiyor.
Türkiye'nin yerel seçim için sandığa gitmesine son 18 gün kala anket şirketlerinin de verileri ardı ardına yayınlanıyor. 16 milyon nüfus ile Türkiye'nin en büyük şehri olan mega kent İstanbul'da ise sandıktan hangi ismin çıkacağı gündemdeki yerini koruyor.
Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında yaşanan polemikler ve açıklanan vaatler dikkat çekerken, İstanbul'da başa baş bir seçim yarışının olduğu belirtiliyor. İstanbul'da son 1 ayda yapılan seçim anketlerinin sonuçları ise şöyle:
KONDA’nın da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38.2, tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysa yüzde 32.2 oldu. Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5’i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda ise Ekrem İmamoğlu yüzde 46.1, Murat Kurum ise 38.8 oranında oy alıyor.
MAK Danışmanlık Şirketi’nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da İmamoğlu, Kurum'un 1.5 puan önünde görünüyor. 5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında. Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise İmamoğlu yüzde 46, Kurum ise yüzde 38.9 olarak hesaplandı.
MetroPOLL Araştırma’nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede bin 664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu, yüzde 43.5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AK Parti ve MHP'nin adayı Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor. DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3.1; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2.3 oy aldı.
Sonar Araştırma’nın 22 Şubat’ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor.
Asal Araştırma’nın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor. Ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 40.8, Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Mehmet Altınöz yüzde 2.9, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5, Berk Hacıgüzeller yüzde 0.9, Birol Aydın yüzde 0.5, diğerleri ise yüzde 2.4 oy alabiliyor.
Optimar Araştırma'nın son anketinde de İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre “Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. "İmamoğlu’na oy vermem" diyenler ise yüzde 47, "Murat Kurum’a oy vermem" diyenler yüzde 47.4 olmuştu.
Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki farkın 2-2.5 puan olduğunu belirterek, "Seçimlere henüz 20 gün var. 2.5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" dedi. DEM Parti’nin aday çıkarmadığı bölgelerde DEM Parti seçmeninin ağırlıkla Ekrem İmamoğlu'na yöneldiğini belirten Duman, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy potansiyelinin ise oldukça düşük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu’na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş’ın yüzde 3’lük oyu, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti’nin adayı ise yüzde 1 civarında."
İmamoğlu ekibinin yaptırdığı öne sürülen anketlere göre mevcut durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 43,1; Murat Kurum ise yüzde 40.2 oy alıyor. Mynet'in haberine göre, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştal yüzde 4, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3.5 oy alıyor.
Kendi masasındaki anketlerde ise 1.5 puan önde olduklarını dile getiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son olarak katıldığı canlı yayında 'seçim sonucuna dair "Ben size seçim sonucunu açıklayayım. 31 Mart'ta onlar ne derse desin ne yaparsa yapsın biz kazanacağız" dedi.