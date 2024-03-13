9 anket şirketinden İstanbul için son seçim durumu: Hangi aday önde?

KONDA’nın da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38.2, tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysa yüzde 32.2 oldu. Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5’i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda ise Ekrem İmamoğlu yüzde 46.1, Murat Kurum ise 38.8 oranında oy alıyor. da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı, tercihlerini'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysaoldu. Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5’i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi.dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda ise Ekrem İmamoğluMurat Kurum iseoranında oy alıyor.

MAK Danışmanlık Şirketi’nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da İmamoğlu, Kurum'un 1.5 puan önünde görünüyor. 5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında. Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise İmamoğlu yüzde 46, Kurum ise yüzde 38.9 olarak hesaplandı. nintarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da İmamoğlu, Kurum'ungörünüyor.kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğluKurumiseoranında. Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise İmamoğlu, Kurum iseolarak hesaplandı.

MetroPOLL Araştırma’nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede bin 664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu, yüzde 43.5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AK Parti ve MHP'nin adayı Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor. DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3.1; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2.3 oy aldı. ’nınarasındakişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu,ile en yüksek oyu alan aday oldu.veadayı Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor.adaylarıveise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı'nin adayı) adayıisealdı.

Sonar Araştırma’nın 22 Şubat’ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor. ’nın’ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Kurum, Ekrem İmamoğluPartiyüzdeise yüzdealabiliyor.

Asal Araştırma’nın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor. Ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 40.8, Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Mehmet Altınöz yüzde 2.9, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5, Berk Hacıgüzeller yüzde 0.9, Birol Aydın yüzde 0.5, diğerleri ise yüzde 2.4 oy alabiliyor. ’nıntarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Murat Kurumdiğerleri ise yüzdealabiliyor.

Optimar Araştırma'nın son anketinde de İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre “Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. "İmamoğlu’na oy vermem" diyenler ise yüzde 47, "Murat Kurum’a oy vermem" diyenler yüzde 47.4 olmuştu. 'nın son anketinde de İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre “Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranıolurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. "İmamoğlu’na oy vermem" diyenler ise, "Murat Kurum’a oy vermem" diyenlerolmuştu.