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https://sputniknews.com.tr/20240314/icisleri-bakani-yerlikaya-5-gunde-13-organize-suc-orgutunu-daha-cokerttik-1081673284.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya "1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi. Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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organize suç örgütü
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Yerlikaya, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" programına katıldı.Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 'terör örgütlerinin', yapılan operasyonlar karşısında Türkiye içinde nefes alamaz hale geldiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörün tüm izlerini memleketimizden atmakta kararlıyız" sözünü hatırlatan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Bize yan bakma cüreti gösteren terör örgütlerine düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Bunların tamamını etkisiz hale getirmek, götürüp adalete teslim etmek için İçişleri olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.'Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi'İçişleri Bakanlığı'nın suçla mücadelesine ilişkin bazı verileri paylaşan Yerlikaya, "1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi. Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken son rakamı aldım, 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/yerlikaya-duyurdu-3-ayri-cete-cokertildi--2-milyar-tl-suc-geliri-ele-gecirildi-1081643105.html
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suç, organize suç, organize suç örgütü, ali yerlikaya
suç, organize suç, organize suç örgütü, ali yerlikaya

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik

00:23 14.03.2024
© AA / Erhan Elaldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA / Erhan Elaldı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya "1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi. Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken son rakamı aldım, 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.
Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Yerlikaya, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" programına katıldı.
Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 'terör örgütlerinin', yapılan operasyonlar karşısında Türkiye içinde nefes alamaz hale geldiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörün tüm izlerini memleketimizden atmakta kararlıyız" sözünü hatırlatan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Bize yan bakma cüreti gösteren terör örgütlerine düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Bunların tamamını etkisiz hale getirmek, götürüp adalete teslim etmek için İçişleri olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

'Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi'

İçişleri Bakanlığı'nın suçla mücadelesine ilişkin bazı verileri paylaşan Yerlikaya, "1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi. Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken son rakamı aldım, 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik" ifadesini kullandı.
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