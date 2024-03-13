Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı çete çökertildi, 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi

Manisa merkezli 7️⃣ ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında;

❗️Erdoğan Şener’in (Şenerler),

❗️Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve

❗️Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da… pic.twitter.com/zbxW3q69Sk