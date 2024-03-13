https://sputniknews.com.tr/20240313/yerlikaya-duyurdu-3-ayri-cete-cokertildi--2-milyar-tl-suc-geliri-ele-gecirildi-1081643105.html
Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı çete çökertildi, 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı çete çökertildi, 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi
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Manisa merkezli düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarında, 7 ilde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı Jandarma'nın başarılı operasyonu sonucunda 18... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T08:14+0300
2024-03-13T08:14+0300
2024-03-13T08:34+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
çete
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 7 ilde düzenlenen Mahzen operasyonlarında 3 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 18 şüphelinin de yakalandığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/bulent-cihantimurun-ismi-fenomenler-sorusturmasinda-ortaya-cikti-eylem-tok-sessizligini-bozdu-1081641765.html
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ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, çete
ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, çete
Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı çete çökertildi, 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi
08:14 13.03.2024 (güncellendi: 08:34 13.03.2024)
Manisa merkezli düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarında, 7 ilde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı Jandarma'nın başarılı operasyonu sonucunda 18 şüpheli yakalandı ve 2 milyar TL suç geliri ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 7 ilde düzenlenen Mahzen operasyonlarında 3 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 18 şüphelinin de yakalandığını aktardı.